Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del embalse del río Porma en León. EUROPA PRESS

Así están los embalses de Castilla y León después de las últimas lluvias

Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 42,5 por ciento de su capacidad

E. P.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.214,4 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 42,5 por ciento de su capacidad, el mismo porcentaje que hace una semana pero con 1,3 hectómetros cúbicos más de volumen de agua.

El dato se sitúa dos puntos por encima de la media de la última década y doce puntos por debajo de los valores de hace un año.

Por sistemas, según señala la CHD en un comunicado, la reserva en los sistema del Esla y Órbigo en León se encuentran al 35 por ciento; en Palencia, el sistema del Carrión se encuentra al 28,8 por ciento, mientras que el del Pisuerga al 52,5 por ciento.

En Burgos, el sistema Arlanza se encuentra al 56,2 por ciento; mientras que en Soria, el Sistema Alto Duero está al 59,7 por ciento de su capacidad. En Segovia, el de Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja llega al 45 por ciento; mientras que en Ávila el Cega-Eresma-Adaja se sitúa al 45,9 por ciento. Por último, en Salamanca, el sistema del Tormes se encuentra al 49,2 por ciento, mientras que el de Águeda se sitúa al 38,6 por ciento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  2. 2 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  3. 3 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  4. 4 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  7. 7 Recuerdos deportivos del Botánico
  8. 8 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre
  10. 10 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así están los embalses de Castilla y León después de las últimas lluvias

Así están los embalses de Castilla y León después de las últimas lluvias