Así están los embalses de Castilla y León después de las últimas lluvias Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 42,5 por ciento de su capacidad

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.214,4 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 42,5 por ciento de su capacidad, el mismo porcentaje que hace una semana pero con 1,3 hectómetros cúbicos más de volumen de agua.

El dato se sitúa dos puntos por encima de la media de la última década y doce puntos por debajo de los valores de hace un año.

Por sistemas, según señala la CHD en un comunicado, la reserva en los sistema del Esla y Órbigo en León se encuentran al 35 por ciento; en Palencia, el sistema del Carrión se encuentra al 28,8 por ciento, mientras que el del Pisuerga al 52,5 por ciento.

En Burgos, el sistema Arlanza se encuentra al 56,2 por ciento; mientras que en Soria, el Sistema Alto Duero está al 59,7 por ciento de su capacidad. En Segovia, el de Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja llega al 45 por ciento; mientras que en Ávila el Cega-Eresma-Adaja se sitúa al 45,9 por ciento. Por último, en Salamanca, el sistema del Tormes se encuentra al 49,2 por ciento, mientras que el de Águeda se sitúa al 38,6 por ciento.