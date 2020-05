El testimonio de un esquilador uruguayo en Salamanca: “Es un oficio duro pero se le gana dinero. Me llevaré unos 10.000 euros más o menos”

–Si, pensamos que ya no podríamos pero al final se arregló con el Ministerio del Interior. Llevo ya 7 años viniendo y yo vivo de esquilar, no podía estar parado en mi país.

–Fue duro. Un compañero se hizo daño en el brazo y quedamos cuatro. Luego como no ha hecho mucho calor la oveja no ha sudado y la lana está más dura y se tarda un poco más.

“Nosotros esquilamos todo el año, empezamos en enero en Chile, Uruguay, Argentina, España, Brasil...”

–¿Esquilan todo el año o viven con lo que ganan estos meses en España?

–No, nosotros esquilamos todo el año. Empezamos en enero en Chile, luego Uruguay, Argentina, venimos a España, luego rematamos lo que nos queda en Uruguay y luego en octubre nos vamos a Brasil.

–Así que en Uruguay casi ni están...

–Estamos muy poquito pero hay que ganar dinero.

–En esta ocasión y por el coronavirus, ¿les dio miedo a sus familiares que vinieran?

–Sí, mi madre y mi hija me decían que me quedara, que no viniera a España. Les dije que tranquilas, que ya empezó el calor y que si se moría mucha gente aquí era por el tema del frío. En mi ciudad, que está en el norte y tiene 35.000 habitantes hubo dos casos pero al final se descartaron y en cambio allí poníamos la televisión y se veía que se moría una cantidad enorme de gente en España. Luego al llegar ya les he dicho que está todo tranquilo, que no pasa nada.

–¿Qué tiene España que no tengan otros países donde también esquilan?

–Aquí trabajamos y a la vez podemos disfrutar, podemos salir. Aquí vamos de un sitio a otro, estamos con gente distinta cada día y, en cambio, en Chile por ejemplo vamos a las afueras y tenemos allí 20.000 ovejas para esquilar, como en Argentina, en un mismo sitio porque son lugares muy grandes. En Uruguay en cambio hay pocas ovejas pero nunca están cerca de la ciudad, pero aquí podemos ir luego a bares.