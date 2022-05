El lobo no descansa en Salamanca: Mata a 135 cabezas de ganado en apenas 4 meses

Los ataques de lobo en Salamanca no cesan y así, el primer cuatrimestre de este año se cerró con 56 ataques confirmados por la Junta de Castilla y León, en los que acabó con 135 cabezas de ganado. El número confirma que la situación no ha mejorado en los últimos años a pesar de que en 2019 de enero a junio hubo un descenso significativo: entonces fueron solo 36 en ese periodo, que dejaron 68 ejemplares muertos. Si bien entonces se atribuyó a un posible descenso del censo de lobo esta bajada, los datos actuales confirman que el animal, ahora protegido y que no se puede cazar, está muy presente en Salamanca.

Ataques en Alba, Ledesma... Las muertes de ganado han sido sobre todo de ovino, algo que ocurre todos los años porque son animales más fáciles de matar por el lobo, y de bovino. En este primer cuatrimestre la Junta no ha confirmado ningún ataque a porcino, que en cambio sí se produjo en la provincia en años anteriores, en la zona más próxima a Ávila, donde el censo de lobos es mayor que en Salamanca. Así, de las bajas de enero a abril, 89 son de ejemplares de ovino y 46, de bovino.