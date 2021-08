El lobo no da tregua en Villaseco de los Reyes: 20 ovejas muertas

El lobo volvió este jueves a Villaseco de los Reyes y lo hizo de la forma más cruel, matando 20 ovejas de un ganadero con finca a aproximadamente cinco kilómetros de ese pueblo. Por la tarde el propietario aún intentaba notificar a la Junta de Castilla y León el número de las ovejas muertas porque después de los lobos llegaron los buitres, que se comieron la mayoría de restos de los animales, y le resultaba muy difícil encontrar los crotales de identificación. Lucidio Calvo, el ganadero afectado, no se podía creer lo que le había pasado. “Siempre nos toca a nosotros. Está claro que somos los que alimentamos a todos, a las personas con lo que producimos, a los lobos y también a los buitres”, se lamentaba.

Él se había levantado pronto porque tenía que ir a otra finca porque ese día tenía pruebas sanitarias de otra parte de su ganado. No notó nada extraño pero en torno a las 10 de la mañana le avisaron del desastre que había ocurrido. El ataque pudo producirse de madrugada y todo parece indicar que cuando los lobos entraron en el cercado, las ovejas corrieron para intentar salvar la vida. Las veinte que han aparecido muertas estaban repartidas por las 80 hectáreas en las que pasaban la noche. El ganadero no descarta que falten más pero no le había dado tiempo a comprobarlo porque su prioridad era dar de baja cuanto antes a las ovejas que sí habían aparecido. Por las picaduras posteriores de los buitres es incapaz de indicar dónde mordieron los lobos a las ovejas y si estos animales llegaron a comer algunas o simplemente se divirtieron con ellas. La pasada semana ya se habían producido dos ataques en el municipio de Villaseco de los Reyes, con un balance de 14 ovejas muertas de dos ganaderos, nueve de uno -Ángel Arnés- y cinco de otro -José Sánchez-. Ambos temían que, como ocurrió ya el pasado mayo, el lobo se quedara en la zona y siguieran los ataques. Entonces se prolongaron durante mes y medio.

La finca donde ocurrió el ataque es Trabadillos, término de Tremedal de Tormes, pero más próxima a Villaseco de los Reyes -5 kilómetros- que a ese municipio. Los ganaderos creen que los lobos vienen de Zamora, que limita con este municipio.