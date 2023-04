El lamento de un ganadero ovino: “Nada compensa la pena de que te mate el lobo una oveja”

Lucidio Calvo es un ganadero de Villaseco de los Reyes que ha sufrido los mayores ataques del lobo al ganado en la provincia de Salamanca durante los últimos años. En dos, producidos en agosto y septiembre de 2021, perdió 31 ovejas: 20 en el primero de ellos y 11 se encontró muertas en la segunda masacre. Después de meses en los que prefería no recordar lo anterior, pasar página y no revivir esos episodios, los más negros de su vida como ganadero, el incremento de las indemnizaciones que aprobará la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para compensar estos daños le anima a volver sobre lo vivido y a analizar lo que supone para un ganadero.

Lucidio tiene claro que es una excelente noticia el aumento de las indemnizaciones al ganado. Eso sí, insiste en que lo que no quiere el ganadero es tener bajas . “No sé cómo decirte. Son animales que has seleccionado, que cuidas, con los que estás horas. Y encontrártelos como me los encontré... Nada puede compensar la pena de que te mate el lobo una oveja”, dice. “Las ovejas son animales que dan mucho trabajo pero a los que también coges mucho cariño. Es un ganado que se mantiene con las fincas, que está muy adaptado... Claro que las ayudas van a venir muy bien porque ahora además del disgusto ni siquiera recibes lo que vale una oveja, pero lo que queremos es que no haya ataques”.

Cuando se encontró Lucidio las ovejas muertas, dispersas por la finca, lo primero que hizo fue llamar a la Junta de Castilla y León y pasar el mal rato de recogerlas con el remolque del tractor. Después inició los trámites para cobrar las indemnizaciones por aquellas 31 ovejas que le mató el lobo. Ha recibido, calcula, unos 30 euros por cada una, cuando solo el precio de las viejas que iban ya a matadero era entonces de 50-60. “No he hecho cuentas pero con lo que me dieron si hubiera perdido 80 ovejas a lo mejor solo habría podido comprar 20 para reponerlas”, dice. A esto se añade que en su caso los ataques fueron en agosto y septiembre de 2021 y no cobró la última de las ayudas hasta noviembre de 2022, lo que además afecta a la viabilidad de las explotaciones ganaderas que sufren ataques de lobo.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que el próximo día 14 se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León -BOCyL- las nuevas indemnizaciones y, sin anunciar las cuantías, sí ha señalado que prácticamente duplican lo establecido en el baremo actual, de 2019. De 2,5 millones de euros pasará a 5.

A pesar de lo que considera que es una buena noticia, Lucidio tiene claro que dejará el rebaño. De momento el lobo ha supuesto un cambio en su vida y en la de su rebaño, porque ahora, como tiene miedo a nuevos ataques, las ovejas están en naves y algún cercado próximo, cuando antes se encontraban en extensivo, en las fincas. Llegó a tener 750 ovejas y ahora mismo le quedan unas 90. “No repuse porque quiero quitarlas: las dejas porque con estos disgustos no son rentables”. Su idea es mantener el código para quedarse con unas poquitas “porque me encantan”.