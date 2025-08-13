Efectos de la lengua azul: cuatro animales muertos, 90 afectados..., «pero volvería a vacunar»

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:30 Comenta Compartir

El primer ganadero afectado en Salamanca por la lengua azul solo estaba pendiente ya de la confirmación de serotipo en su rebaño porque estaba convencido, por los síntomas de su rebaño, que algunos de los ejemplares padecían esta enfermedad. La confirmación, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de que se trataba del serotipo 3, el que se ha mostrado más agresivo hasta el momento, se publicó este martes, después de que la analítica la realizara el pasado 22 de julio en su explotación de Lagunilla. En ese periodo, desde el envío hasta la confirmación, a los 4 animales muertos en un inicio se han sumado síntomas en alrededor de otros 90 de los 550 ejemplares que forman la explotación.

El ganadero había vacunado de los serotipos 3 y 4 y no lo hizo del 1 y del 8 porque, en ese momento, no había vacunas. Administró el pasado noviembre las dosis a las ovejas y en mayo, a las corderas. Al vacunar, una oveja murió, otra abortó y una más tuvo síntomas, algo que el ganadero se tomó como algo casi inevitable. Pese a esto, y a que la enfermedad entró en su rebaño, el ganadero se muestra satisfecho por la decisión que tomó en su momento. «Volvería a vacunar», comentó en sus círculos próximos, y está convencido de que, de no haber sido así, los daños en su explotación habrían sido mayores a los que son o serán, porque la enfermedad se sigue manifestando a cuentagotas de animales afectados.

Los síntomas que tienen las ovejas son fiebre alta, agudizado en estos días de calor. Llega un momento en el que los animales se tumban y no se levantan, agotados. El tratamiento aplicado de antiinflamatorios con el fin de recuperar capacidad pulmonar de los animales, con dificultad para respirar por la enfermedad, y aliviar articulaciones, en casos en los que se ven afectadas. La recuperación de ovejas enfermas se produjo en un periodo entre los 3 y los 7 días. Ahora le queda la duda de las posibles secuelas y cuándo terminará este «goteo» de animales enfermos.

La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos de género Culicoides y que afecta a rumiantes, tanto domésticos como salvajes, no al hombre. El ovino es el principal ganado afectado.

