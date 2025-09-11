Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Laboratorio de detección de enfermedades animales. ARCHIVO

Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025

Es en aves silvestres y el último confirmado en la provincia fue en 2022

Susana Magdaleno

SALAMANCA

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:59

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado el primer caso de gripe aviar en Salamanca en 2025, provincia en la que no se detectaba ningún caso desde noviembre de 2022. Se trata del serotipo H5N1 de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres y ha sido confirmado en el municipio de Pedraza de Alba, en la comarca de Alba de Tormes.

El anterior caso en Salamanca de esta enfermedad fue detectado en la capital, en concreto en el parque de La Alamedilla una vez que aparecieran una oca y un pato muertos. El procedimiento fue el aislamiento de los 22 patos restantes y los dos cisnes del parque y vació el estanque para su desinfección. El anterior fue en Aldeatejada, también en 2022 pero en febrero.

La influenza aviar es una enfermedad viral que tiene como hospedadores las aves y es altamente contagiosa. También los virus de influenza aviar se han aislado, aunque con menos frecuencia, en algunas especies de mamíferos y saltaron las alarmas con los casos confirmados en Estados Unidos en ganaderías de vacuno de leche y el temor a que pudiera evolucionar a cepas aún más contagiosas. El primer caso humano fue diagnosticado en 2003,

