Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar» El precio de trigo y cebada, en mínimos, no sube y advierten de la dificultad para cubrir costes: «Da hasta vergüenza liquidar». El presidente de la Asociación de Comerciantes (ACCOE) ve en positivo esta estabilidad después de una gran cosecha

Susana Magdaleno Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:21 Comenta Compartir

El mercado del cereal permanece estable en precios bajos desde julio y, con esta situación, en el campo se advierte de la imposibilidad de cubrir costes en determinadas zonas y de las consecuencias negativas que tendrá para futuras siembras. «Si esto me pilla a los 30 años, habría abandonado», advierte sin reparos Hermógenes Terradillos, uno de los agricultores representativos de la comarca de Peñaranda y que no duda en decir que, cuando se retire, cerrará la explotación porque no quiere que sus descendientes vivan así.

La situación en este momento del año es la de muchos agricultores que esperan el momento de liquidar o que, ante la pérdida de esperanza de que el precio subiera y si tienen esa opción, han dejado el grano pendiente de la media de precios que se obtenga durante el año. Creen que no puede estar peor que ahora o que, si lo está, no pierden tampoco mucho. El pasado 21 de julio el precio de la tonelada de trigo en la Lonja de Salamanca era de 203 euros y a día de hoy sigue siendo el mismo, sin que en esas nueve semanas que han transcurrido se haya producido ni una sola variación. Lo mismo ocurre con la cebada, pero en este caso desde el 23 de junio: son 13 semanas sin modificaciones de precio en esta Lonja, en una situación atípica, lejos de lo que ocurrió, por ejemplo, los dos años anteriores.

Julián Juanes presidente de la cooperativa Tierra Charra-La Moraña, apunta que este año ha habido, aún así, movimiento de liquidaciones desde mediados de agosto. Lo explica en que el agricultor busca «bien tener liquidez o se debe a la incertidumbre de que pudiera bajar más el cereal. Es verdad que en La Armuña el año pasado fue regular en la cosecha tirando a bueno, pero en Peñaranda llevan tres años muy malos», añadió, en relación a esa necesidad económica que tiene el campo, necesaria para las siembras de la próxima campaña. El presidente de Tierra Charra-La Moraña advierte de la existencia aún de cereal en eras.

Uno de los socios es el agricultor Hermógenes Terradillos, que mantiene que, al menos en su zona, la de Peñaranda, las liquidaciones han sido, sobre todo, de agricultores no profesionales, con pocas hectáreas. Él lo tiene muy claro: no ha liquidado ni un kilo de cereal «porque a este precio me da hasta vergüenza liquidar». «La situación es para coger y cerrar. Al precio al que están los abonos -añade- en una producción de 2.000 kilos sacamos para semilla, abono y herbicida. Lo demás: renta, labores... lo pagamos nosotros. Liquidar a estos precios es una locura porque no da ni para gastos».

Si el trigo cotiza ahora a 203 euros la tonelada en Salamanca, hace justo un año su precio en la Lonja era de 215; en 2023, también en este momento de septiembre, a 251; y en 2022, a 351. En cuanto a la cebada, ahora a 182 euros cada tonelada en la Lonja de Salamanca, hace un año su precio era de 195 en la misma tablilla; en este momento de septiembre de hace dos, en 2023, cotizaba a 238; y en 2022, a 332 euros/tonelada.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, el presidente de cultivos herbáceos, Armando Caballero, advierte de la preocupación del agricultor: «De momento no veo que vaya a haber movimientos al alza y a la baja, espero que tampoco. La rentabilidad está muy mermada debido a los precios», advierte. «El precio del cereal está muy bajo y si el abono viene con subidas...», señala en relación a cómo se presenta la nueva cosecha, cuya preparación y planificación ya ha comenzado.

El equilibrio se produce también porque los compradores están abastecidos y no tienen necesidad de comprar, por lo que no hay grandes movimientos en el mercado. La mercancía no deja de entrar en puerto pero que no distorsiona el mercado. «El grano que entra de fuera no genera bajada de precios», apunta a este periódico Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE), que no ve tampoco diferencias entre el precio de puerto e interior porque resalta que hay que añadir la logística de transporte de zona productora a consumidora. «Ahora llega maíz brasileño y lo hará en los próximos meses», señala.

En opinión del presidente de ACCOE, que el precio se mantenga estable es «una noticia buena» porque, significa, añade, «que el mercado ha tenido capacidad de regular y digerir la gran cosecha nacional que ha habido. El mercado lleva estable los últimos dos meses y todo el mundo pensaba que con la presión de cosecha de Castilla no iba ser posible. En este caso, creo que tanto operadores privados como cooperativas han hecho una gran labor y hay que valorizar también la capacidad de almacenamiento».

En relación a si se mantendrá la situación de estabilidad en precios, Marcos Martínez apunta a lo impredecible de la geopolítica y recomienda una comercialización escalonada. «Nadie sabe cuándo termina la guerra en Ucrania, o lo de Israel o Irán», señala.