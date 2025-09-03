Dehesa Grande refuerza su compromiso con el ganadero

EÑE Miércoles, 3 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Por segundo año consecutivo, Dehesa Grande estará presente en Salamaq 2025, la feria ganadera, agroalimentaria y maquinaria más importante de Castilla y León, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en el Recinto Ferial de Salamanca. La cooperativa, referente en el vacuno de carne, participará en el stand 151, donde presentará sus últimos proyectos y reforzará la relación con socios, colaboradores y nuevos partners estratégicos.

«Salamaq es mucho más que una feria; es un punto de encuentro imprescindible para el sector ganadero», explica Gabriel Gonzalo, presidente de Dehesa Grande. «Aquí podemos estrechar lazos, compartir experiencias y seguir construyendo alianzas que nos permitan crecer juntos. Es un espacio donde el campo, la ganadería y la innovación caminan de la mano».

La presencia de Dehesa Grande en Salamaq coincide, además, con un año muy especial para la cooperativa, que celebra 25 años de trayectoria. Durante este tiempo, ha apostado por modernizar sus instalaciones, mejorar la sostenibilidad y garantizar la trazabilidad y calidad de su carne. «Uno de nuestros grandes avances ha sido en bienestar animal. No se trata solo de cumplir normas, sino de entender que un animal bien cuidado es sinónimo de carne de máxima calidad», destaca Gonzalo.

El presidente también subraya que el futuro del medio rural y el del sector agroalimentario están íntimamente ligados. «Sin ganaderos, no hay pueblos. Y sin pueblos, no hay futuro», afirma con rotundidad. Además, recuerda que la ganadería extensiva que practican sus socios contribuye a prevenir incendios forestales, una cuestión especialmente relevante tras los últimos siniestros que han golpeado Castilla y León este verano.

Dehesa Grande afronta los próximos años con dos retos claros: dimensionarse para ganar eficiencia sin perder calidad y diferenciarse para que la carne española ocupe el lugar que merece dentro y fuera de nuestras fronteras. «Nuestra carne está entre las mejores del mundo, pero debemos contarlo mejor. Hay que poner en valor lo que hacemos y cómo lo hacemos», apunta Gonzalo.

Por último, el presidente lanza un mensaje a las administraciones públicas: «El sector ya ha hecho los deberes. Ahora necesitamos menos burocracia y más apoyo real. Si trabajamos juntos, podremos seguir generando empleo, protegiendo el medio rural y asegurando un futuro prometedor para la ganadería de Salamanca y de Castilla y León».

Dehesa Grande

Tienda online: 620 75 87 30

Cooperativa: 923 50 03 56

www.dehesagrande.com