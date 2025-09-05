Cuatro rutas para hacer 'cardio' en Salamaq Propuestas para llegar y casi sentarse, de apenas 100 pasos, o hasta de ver 'Salamaq' recreándose, que el mínimo son 4 kilómetros y el tiempo, todas las horas que se quieran pasar en la Feria. También se vive la fiesta

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

'Salamaq' se ha convertido también en un recinto para aquellos a los que les gusta caminar, con multitud de opciones para hacer 'cardio', a la vez que se disfrutan de los más espectaculares ejemplares de vacuno, ovino, caprino, porcino, aves y maquinaria, cada uno según sus preferencias. Aquí van cuatro rutas:

A. Ruta de llegar y casi sentarse: 100 pasos

Desde la entrada principal, giro a la derecha hacia la Plaza del Comercio, el lugar de las sartenes, carteras, llaveros, cinturones y demás de la feria 'Salamaq'. Llegar allí supone unos 100 pasos. Al lado, hay carpas para tomar algo, con refrescos o comida. Recto, a unos 200 pasos de la entrada, se encuentra la carpa alimentaria, donde están los bocadillos «gigantes» y las empanadas, con posibilidad de ver algo de maquinaria.

B. Ruta de ganado: 612 pasos

Desde la entrada principal, giro hacia la izquierda. Se pasa el anillo de exhibiciones a la derecha y, casi enfrente, se encuentra la carpa del vacuno de raza charolesa, con ganaderos de dos asociaciones. Es una carpa de ganado blanco, con una pista en el centro para celebrar concursos. Al salir, casi enfrente, está la nave con ganado limusín —que predomina— y blonde. También hay arena para los concursos nacionales de estas razas.

Se sale de la nave y se sigue a la derecha. Se pasa la entrada de expositores y, abierta, se encuentra la muestra de ganado de razas salers, berrendas y flekvieh. Casi enfrente, nave con ovejas (castellanas, merinas, entrefinas, charolesas...) y cabras de las mesetas, además de caballos hispano-bretones. Al salir, a continuación, arco que indica la exposición de aves y, enfrente de esa nave, otra con muestrario de razas de vacuno de toda España. Oportunidad de ver razas como alistana, sayaguesa, angus, rubia gallega, parda y hereford. La nave termina en un espacio abierto para la raza morucha.

Enfrente, carpa con ganado lechero de raza frisona y, al lado, cerdos ibéricos y duroc. Son unos 800 pasos de distancia desde la entrada, sin contar la estancia en naves, que son recorridos amplios.

C. Ruta de maquinaria: 1.000 pasos

Desde la entrada principal, la ruta empieza desde el anillo, donde ya hay muestras de maquinaria, y luego se vuelve sobre los pasos para seguir de frente hacia la puerta principal. Recorrido entre numerosos tractores, aperos de labor, cosechadoras y neumáticos. Se pasa por delante de la carpa alimentaria y se acaba en el pabellón circular de alimentos artesanos. Para salir más rápido, se puede entrar por el pabellón central, recorrer el bulevar, atravesar la nave de la lonja y, hacia la izquierda, emprender el regreso.

D. Ruta a la sombra, de estands y comida: 287 pasos

Entrada por Plaza de Comercio, recto y luego a la izquierda, comienza el nuevo bulevar verde con heladería y food trucks. En la ruta, a la derecha, acceso al pabellón central, con el «lleno» de estands, jornadas y degustaciones. Para salir, se puede regresar sobre los pasos, dirigirse a los pabellones circulares de alimentos artesanos o, en la salida frente a las naves abiertas de raza morucha, atravesarlas hasta llegar a la carpa de degustaciones (junto al arco de exposición avícola). Luego, a la derecha, salida del recinto.

Desde la entrada al pabellón central: 300 pasos. Desde el pabellón central al pabellón circular de alimentos artesanos: unos 60 pasos.

¿Cuándo ir?

Ampliar Ágape para ganaderos y expositores en el estreno oficial.

Si gusta el calor, hoy y mañana son los días, con máximas de 31 y 32°C. Si apetece un día fresquito, el lunes, con 21°C, o el domingo, con 24°C y probabilidad de lluvia del 60%, según la AEMET. El resto de días, entre 10 y 20%. Los días con más público son el fin de semana, con puntas que suelen alcanzar los 20.000 visitantes. En cuanto a horas, las 19:00, con exhibición de tauromaquia, focaliza la asistencia en el anillo. Eso significa que hay camino «despejado» para poder ver el resto. El recinto cierra a las 21:00 y abre cada día a las 11:00.