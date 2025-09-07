Cuarto día de atascos y colas para disfrutar de 'Salamaq'
A pesar de la previsión de lluvias, los visitantes han mostrado sus ganas de disfrutar de la feria con atascos y colas que han empezado a formarse a partir de las 10:30 horas
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:24
El cuarto día de 'Salamaq' ha arrancado con las inmediaciones del recinto de la Diputación totalmente 'pulido' y con un ambiente ideal para los visitantes. A primera hora de la mañana, la jornada prometía ser agradable pese a la probabilidad de lluvias que anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 12:00 horas. Sin embargo, la bajada de las temperaturas y, por lo tanto, la 'desaparición' del calor contribuían a que los asistentes pudiesen recorrer la feria sin el agobio de estos días anteriores.
Nada más abrirse las puertas, los equipos de limpieza se afanaban en dejar a punto las instalaciones y se realizaban pequeños retoques en las pistas donde se celebran los concursos. Al mismo tiempo, se preparaba el ganado que participará en las distintas exposiciones y competiciones, asegurando que todo estuviera listo para el público.
Sobre las 10:30 horas, comenzaban a formarse las primeras colas en los accesos al recinto, acompañadas de algunos atascos en los alrededores debido al intenso flujo de visitantes.
