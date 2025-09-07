Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las colas que se han formado en los accesos del recinto en la mañana de este domingo.
Imagen de las colas que se han formado en los accesos del recinto en la mañana de este domingo. FOTO Y VÍDEO: ALMEIDA

Cuarto día de atascos y colas para disfrutar de 'Salamaq'

A pesar de la previsión de lluvias, los visitantes han mostrado sus ganas de disfrutar de la feria con atascos y colas que han empezado a formarse a partir de las 10:30 horas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:24

El cuarto día de 'Salamaq' ha arrancado con las inmediaciones del recinto de la Diputación totalmente 'pulido' y con un ambiente ideal para los visitantes. A primera hora de la mañana, la jornada prometía ser agradable pese a la probabilidad de lluvias que anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 12:00 horas. Sin embargo, la bajada de las temperaturas y, por lo tanto, la 'desaparición' del calor contribuían a que los asistentes pudiesen recorrer la feria sin el agobio de estos días anteriores.

Nada más abrirse las puertas, los equipos de limpieza se afanaban en dejar a punto las instalaciones y se realizaban pequeños retoques en las pistas donde se celebran los concursos. Al mismo tiempo, se preparaba el ganado que participará en las distintas exposiciones y competiciones, asegurando que todo estuviera listo para el público.

Sobre las 10:30 horas, comenzaban a formarse las primeras colas en los accesos al recinto, acompañadas de algunos atascos en los alrededores debido al intenso flujo de visitantes.

