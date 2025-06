La cosecha sigue con descensos del precio del cereal en las lonjas

S. M. Salamanca Sábado, 21 de junio 2025, 19:52 Comenta Compartir

La semana de cereales en las lonjas principales se ha cerrado con descensos leves de precios y mesas que han decidido no cotizar, a la espera de la nueva cosecha. La del Ebro, celebrada el pasado lunes, refleja, por ejemplo, ese «goteo a la baja» en cereal, aunque mínimo, y explica que los compradores no tienen prisa y empieza a notarse la presión de la cosecha. Allí, se cotizó la cebada sobre camión destino a Zaragoza, con el descenso de 1 euros/tonelada (más de 64 de peso específico), que lo deja en 190 euros/tonelada; mientras que la de menos de 64, con la misma bajada, cotiza a 187. En cuanto al trigo, sobre camión destino a Zaragoza, pierde 1 euro (217).

En cuanto a la de Binéfar, celebrada el miércoles, el descenso es de 1 euro/tonelada en el caso de la cebada. En esa Lonja, la de 64 cotiza a 192 euros/tonelada. En cuanto al trigo, caída de 9 euros/tonelada, que deja el de pienso a 218 euros/tonelada, y el panificable, a 229.

En Extremadura, la Lonja acordó bajar 3 euros/tonelada el precio de la cebada de la de más de 62 de nueva campaña (queda a 181/184 euros/tonelada como precio al productor sobre almacén de comprador); y a 175/180, tras la bajada de 2, a la de menos de 62 de la nueva campaña también precio a productor sobre almacén del comprador. La de importación, origen puerto, cotiza a 202/203, precio consumidor sobre almacén de vendedor (-1,50). En cuanto al trigo, cotiza con precio productor sobre almacén de comprador a 197/201 (-1). Baja la avena (1 y 1,50) hasta 152/156 y 146/151, según peso específico.

En cuanto a lonjas que no cotizan el cereal esta semana es el caso de la de Segovia, también de la de Albacete, la de Valladolid-Palencia y la de León. En esta última se decidió dejar de cotizar todo el cereal de invierno ante el comienzo de la cosecha, con las cosechadoras entrando ya en las primeras fincas de cebada. La Lonja de León anunció el regreso de cotizaciones de forma progresiva y en la medida de que se tenga un volumen suficientemente significativo de transacciones entre compradores y vendedores. La misma Lonja explica que la semana ha sido volátil de precios por la situación de Oriente Medio y la subida del petróleo, y destaca que en Francia se adelantó la cosecha por el calor.

En relación a los precios del cereal, UCCL ha calificado de «vergonzoso» lo que ocurre y, en especial, la bajada de 15 euros/tonelada de la cebada en la Lonja de Salamanca (hasta 178) «que no tiene ninguna justificación», señaló en un comunicado. La organización asegura no comprender que el precio esté en mínimos «y tanto el pienso como el carro de la compra no haya bajado». UCCL apunta a que la bajada obedece «a una especulación por parte de ciertos grupos de poder en el que siempre pierden los mismos: agricultores, ganaderos y consumidores». Insta a los gobiernos a ponerse a trabajar «antes de que tengamos que cerrar nuestras explotaciones».

