La cosecha de garbanzos apunta a rendimientos bajos La media que se está obteniendo en las parcelas ya cosechadas es de quinientos kilos por hectárea, la mitad de lo previsto, siendo el calor el factor determinante para esta baja producción

EÑE Gomecello Domingo, 24 de agosto 2025, 22:20 Comenta Compartir

Los garbanzos pedrosillanos no comenzaron el año con buen pie y, a pesar de que hubo un momento de esperanza en la remontada de la cosecha, la realidad se está imponiendo con rendimientos mucho más bajos de lo esperado.

«Por ahora la media de las tierras que se han cosechado rondan los quinientos kilos de producción por hectárea», señala el agricultor Alberto Pérez, desde la localidad armuñesa de Gomecello.

«Se tuvieron que sembrar en varias tandas, entre tres y cuatro, por el mal tiempo y eso supone que ahora también se están cosechando por etapas, porque algunos ya están listos y otros siguen verdes y necesitan más tiempo. Puede llegar a tener hasta veinte días de diferencia entre unas parcelas y otras para cosecharlas», argumentaba el experto, para quien «la bajada de rendimiento que ha conllevado el intenso calor se puede calcular entre cuatrocientos y quinientos kilos por hectárea».

Otro de los factores que ha afectado a la legumbre es el intenso calor de este verano que también incidió, por ejemplo, a la producción de trigo.

«Hay muchas hectáreas sembradas de garbanzo, pero la cosecha en general se ha quedado en la mitad del rendimiento previsto. Incluso hay parcelas sin cosechar y que puede que ni se recojan porque costará más el gasoil de cosecharlas que el rendimiento que van a ofrecer», indicaba el profesional.

La desagradable sorpresa del bajo rendimiento de esa legumbre se puede ver también en lo poco que han crecido las plantas y lo pequeñas que son las vainas este año, algo que supone una dificultad a la hora de meter la maquinaria en la tierra y que parte del garbanzo se quede allí sin poderse recoger.

El futuro precio que podrán alcanzar los pedrosillanos más dorados todavía no ha dado pistas.

«Estamos a la espera de ver qué pasa en Andalucía, porque es allí donde se empieza a marcar el precio», relataba el agricultor armuñés, «es la base de trabajo y la primera referencia para ver el precio. Por ahora los que se han recogido se están limpiando y almacenando. Habrá que esperar a los primeros días de septiembre para ver los precios».