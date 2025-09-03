Consulta el programa completo de actividades en Salamaq este jueves 4 septiembre Aquí tienes toda la programación para el día de la inauguración de la feria agropecuaria

Salamaq 2025 abre sus puertas este jueves. El recinto ferial ya está preparado para acoger a los miles de visitantes que se acercarán hasta los diferentes expositores. A continuación, toda la programación para este jueves.

Programa del jueves 4 de septiembre

11:00 h. Apertura de la Feria Salamaq25

12:00 h. Pesada de animales de la raza charolesa. Pista de concurso Nave Vacuno Charolés

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Asociación Nacional de Criadores de Raza Morucha y Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta. Restaurante El Mesón de Gonzalo. Chef: Jesús Colorado. Carpa Ganadera.

13:30 h. Exhibición Cultivdron: vuelos con drones agrícolas. Anillo de exhibiciones.

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española y Pura Raza Árabe, a la mano y montados. Anillo de exhibiciones.

17:30 h. Pesada de animales y presentación de novillos a subasta de la raza Blonde de Aquitania. Carpa Limusin - Blonde de Aquitania.

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

12:00 h. IX Concurso Interregional de cerdo ibérico (AECERIBER). Nave de ganado Porcino.

17:00 h. XLI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha. Nave de ganado Vacuno.

JORNADAS PROFESIONALES

11:00 h. ¿Cómo puedes ayudar al medio rural el marketing por referencias?: «La salida internacional del emprendedor rural en un marco de colaboración y cooperación. Lidia Mª Díaz, Presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación; Julio de la Torre, secretario técnico del Instituto de Paz, Desarrollo Personal y Liderazgo y Ricardo Gómez, director consultor de BNI. Sala de la Lonja.

12:00 h. VIII ENCUENTROS PROFESIONALES DEL PORCINO IBÉRICO. «Rendimiento materno del porcino ibérico. Optimizando producción»

12:05 h. Presentación. Manuel Martín Delgado, STC Veterinario NANTA . 12:15 h. Producción láctea porcina. Consideraciones y problemas. Elena Muro Berzosa, STC Veterinario NANTA

12:35 h. Mejorando la producción láctea y la inmunidad a través de la nutrición. Javier Roqués Mata. Responsable de programas de salud en porcino de Trouw Nutrition. 12:55 h. Productividad y producción en ibérico: Miguel Ángel Higuera Pascual. Director de ANPROGAPOR

13:20 h. Mesa redonda con todos los ponentes. Modera: Manuel Martín Delgado. 13.45 h. Fin del Encuentro y Degustación de productos ibéricos en el stand de NANTA. Salón de actos. Edificio Pabellón Central.

12:00 h. Taller: El cambio climático en la vitivinicultura: Papel de las variedades minoritarias de uva en CyL. Ignacio García Estévez y Cristina Alcalde Eón, Grupo de investigación en polifenoles de la USAL13:00 h. Charla: Circular Challenge. Capacitación empresarial y emprendimiento para la transición a la economía circular. Ricardo Costa, Unidad de Promoción Estratégica de la Investigación, Transferencia e Internacionalización de la USAL. Stand Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

13:00 h. Saeca, Siempre con el medio rural. Emiliano Jañez Rodríguez, Jefe comercial Zona Castilla y León SAECA. Stand de Unicaja. Edificio Pabellón Central

16:30 h. Taller con cata de galletas: descubre la fibra de trigo. Rosa Morcuende Morcuende, investigadora del IRNASA-CSIC, y Jara Pérez Jiménez, investigadora del ICTAN-CSIC. Salón de actos. Edif. Pabellón Central.

17:00 h. Taller: Biotecnología de semillas. Antonio de la Torre y Andrea Fuentes, Grupo de investigación en fisiología y señalización hormonal en plantas de la USAL. Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR

12.00 h. Laberinto del Sabor

13:00 h. Arte en plato. 14:00 h. Laberinto del sabor. 16:30 h. Arte en plato. 18:30 h. Laberinto del Sabor. Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central.

CERTAMEN SALAMAQ 2025. CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de La Campana, para los alumnos Moisés Fraile (Escuela de Tauromaquia de Salamanca), Noel García (Escuela de Tauromaquia de Salamanca) y Santi García, Escuela de Tauromaquia de Albacete. Anillo de Exhibiciones.

