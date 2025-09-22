Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre Primer precio de campaña del girasol y desacuerdos en la mesa

Isabel Alonso Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:12 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha aprobado el primer precio de girasol de la campaña, a pesar de las diferencias entre agricultores y compradores, lo que ha obligado al presidente de la mesa a mediar. En concreto, el precio de salida ha quedado fijado en 530 euros el alto oleico y 440 el normal.

Desde el principio del debate los agricultores en la mesa habían pedido tener en cuenta el precio de Sevilla, donde al alto oleico se paga a 580 euros, lo que ha desencadenado las primeras reacciones en contra de los compradores, que querían dejarlo en los 520.

También ha sido necesaria la intervención del presidente durante la cotización de los cereales, que han repetido una semana más, aunque ha habido diferencias entre un sector y otro por el trigo y la cebada. En este sentido, los agricultores han aludido a precios superiores fijados por otras lonjas. De hecho, uno de los productores, Jesús Escudero, ha aludido a una información de La Gaceta en la que se informaba de la subida de la cebada en la lonja de Extremadura hasta los 203/206 euros, aunque sin especificar que se trata de precio sobre almacén de vendedor.

Menos discusión ha habido en el debate del ovino, donde han subido 10 céntimos los animales de 13 a 19 kilos por acuerdo de ganaderos y compradores. El resto de categorías de corderos han subido 5 céntimos.

Mesas de vacuno

La mesa de vacuno de carne ha finalizado con una subida de 15 céntimos para los añojos y de 10 para las hembras tras otro debate sin acuerdo entre ganaderos y compradores. Las vacas han subido 10 céntimos, menos los animales extra, para los que se ha aprobado un incremento de 20 céntimos, la mayor de la jornada.

Los ganaderos han continuado denunciando el «desfase» que hay en la tablilla de precios, igual que han hecho también los productores en el debate de los terneros de vida, que ha finalizado también con otra subida: 5 céntimos para machos y hembras.