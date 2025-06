Consulta los precios y cotizaciones de la lonja de Salamanca de este lunes 30 de junio

Clara Delgado Salamanca Lunes, 30 de junio 2025, 11:08 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

El debate sobre la cebada ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas durante la mesa del cereal, ya que tanto la parte productora como la compradora han expuesto sus discrepancias. Ambas partes han coincidido en que internacionalmente ha sido una semana convulsa, de bajadas. «El cereal europeo ahora es poco competitivo», ha dicho Antonio Terradillos, abogando por una bajada de la cebada.

Desde la parte compradora algunos como Jesús Escudero han apuntado que «no se debe cotizar la cebada si no es a precio de puerto», por ello ha pedido no cotizarla. Finalmente, el presidente de la mesa ha optado por la repetición del precio de la cebada, al igual que la del maíz. Por su parte, el trigo no ha cotizado, al igual que la avena, la paja y el forraje.

MESA DEL OVINO

La parte vendedora de la mesa del ovino ha coincidido en la poca cantidad de lechazos que hay en comparación a la alta demanda. «Casi no hay lechazos para lo que se consume», ha apuntado Celestino Martín. Por ello, los ganaderos han pedido una subida en todas las categorías hasta los 15 kilos, mientras que la parte compradora ha pedido repetir los precios de la semana pasada. «La subida de la semana pasada fue un poco desproporcionada», apuntó Manuel Mesón. Finalmente, el lechazo extra y el lechazo de hasta 13 kilos ha subido 10 céntimos, mientras que el de 13 a 15 ha subido 5 céntimos su precio.

MESA DEL VACUNO DE CARNE

La mesa de vacuno de carne se ha caracterizado por la unanimidad en cuanto a los machos y las hembras tanto en la parte compradora como en la vendedora. Todos los presentes han pedido repetición de precios de ambas categorías, algo que se ha reflejado en la decisión final del presidente. Por su parte, las vacas y los toros, como han apuntado algunos como Hilario Soria, «están al alza». Por ello, finalmente ambas categorías han subido tres céntimos su precio.

MESA DEL VACUNO DE VIDA

El buen tono de las hembras en la mesa de vacuno de vida ha sido una de las ideas que más se han repetido por la parte compradora y por la parte vendedora. «Cada vez hay más oferta de hembras porque la hierba se está acabando», apuntó Lourdes Navarro, al igual que Cándido Rodríguez, que señaló que «las hembras están muy buscadas». Aunque algunos miembros de la parte vendedora pidieron una subida de las hembras, finalmente se decidió repetir su precio de la semana pasada. Una decisión que también tomó el presidente en cuanto a los machos, pero con mayores discrepancias en ambas partes de la mesa. Compradores como Antolín Alonso recalcaron que, aunque los machos se están vendiendo, llevan un ritmo más pesado que las hembras, sobre todo los de mayor peso, mientras que el vendedor Manuel Pérez detalló que «no se puede decir que los machos no se están vendiendo». Finalmente, aunque la parte compradora pidió bajada y la parte vendedora pidió subida, el presidente concluyó con repetición también para los machos.

MESA DE PORCINO

Según apuntaron en la mesa del porcino de la Lonja tanto compradores como vendedores, "en el cebo y en el cebo de campo hay que ponerse de acuerdo", y según apuntaron algunos como Celestino Martín "hay menos oferta que demanda de este producto", algo en lo que también coincidieron los compradores como Belén González, afirmando que "la tendencia es a la subida". Por ello, finalmente se decidió subir dos céntimos el cebo y un céntimo el cebo de campo. Por su parte, el lechón y los tostones pequeños han repetido su precio de la semana pasada, mientras que los tostones grandes, de 9 a 12 kilos, han subido su precio tres euros con respecto a la semana pasada.