Confirmado el segundo caso de dermatosis nodular contagiosa También en Girona, en una explotación de vacuno de leche

Susana Magdaleno Martes, 7 de octubre 2025, 08:25 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura ha confirmado el segundo caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) de España, también en Cataluña, en provincia de Girona, en el municipio de Peralada (l'Alt Empordá). En concreto, en una explotación de ganado vacuno de reproducción para producción de leche, en este caso con 270 ejemplares. Los servicios veterinarios de la Generalitat fueron informados el pasado 4 de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre y nódulos) y el laboratorio central de Algete confirmó la presencia de la enfermedad.

La Generalitat aplica medidas que incluyen el vaciado sanitario de la explotación, que está próxima a la primera detectada.

La DNC no se transmite a personas ni por contacto con animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Temas

España

Cataluña