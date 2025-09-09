Cierra una Feria de éxito de visitantes, ganadería y ventas en subastas y libres Las transacciones en la puja nacional alcanzaron los 470.000 euros, 100.000 más que en 2024

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025

Salamaq25 cerró sus puertas este lunes después de 5 días intensos de actividades que culminaron con la celebración de las subastas nacionales de ganado vacuno, que fueron un éxito con 470.000 euros en transacciones, según las cifras facilitadas por la Diputación de Salamanca, 102.000 más que en la misma de 2024. Esta edición se adjudicaron 95 ejemplares y entonces, 93.

Ha sido el broche de oro de un certamen que ha destacado por la calidad en la 36 Exposición Internacional de Ganado Puro; la recuperación de la exposición de maquinaria agrícola; el alto número de visitantes, con la jornada del sábado con en torno a 25.000 personas; y ventas también libres, con numeroso ganado vendido en las naves de vacuno y movimiento también en la de ovino. Ha habido, en general, satisfacción de los expositores por las transacciones cerradas los días de certamen, tanto en la zona de alimentación como de Plaza de Comercio; y también el balance, en general, ha sido positivo para expositores del pabellón central por los contactos realizados y el trato con clientes que ha permitido la celebración de Salamaq.

La jornada de este lunes al estar marcada por las subastas registró un mayor número de profesionales ganaderos que en anteriores sesiones, aunque, de forma simultánea, se desarrollaban otras actividades en el recinto de la Diputación de Salamanca. El público tardó más en llegar a Salamaq pero a lo largo del día el aparcamiento se fue casi llenando, aunque no se registraron tantas retenciones como el domingo y, sobre todo, el pasado sábado.

Esta edición de la Feria también ha sido banco de pruebas para otras actividades, como «tardeo» o la experiencia food trucks, que ha contado con muy buena aceptación del público. De hecho, la Federación de Limusín, después de esta experiencia y de ver la gran aceptación que ha tenido su carne, centrará ahora esfuerzos en potenciar su marca para facilitar el acceso a ella del consumidor.

Este lunes a partir de las tres de la tarde salió el ganado ovino -aunque quedaron algunos ejemplares- y también las aves. Este martes, saldrá el vacuno.

¿Y a cuánto se ha vendido? Aves entre 20 y 30 euros, novillos por encima de 3.000...

En las naves de vacuno, la mayoría de aquellos que tenían intención de vender animales, lo hicieron en la feria, con precios en ganado charolés por encima de los 3.000 euros, igual que en limusín. No se esperó tampoco a vender hasta el último día y ayer por la mañana numerosos ejemplares expuestos no eran ya del ganadero con el que llegaron. Había satisfacción, como en la nave de avicultura, con precios entre los 20 y 30, y «mucha pregunta de gallinas, pequeñas y grandes», señalaban Luis Mariano y Manuel Jorge, organizadores, que también resaltaban el interés por patos y gansos. En ovino también ha habido ventas, con sementales que han superado los 600 euros. En general, satisfacción en Salamaq.