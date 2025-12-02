Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Y volvió la africana

Ahora toca evitar su propagación y que pase de la fauna silvestre a las granjas

César Lumbreras

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:05

La actual Comisión Europea y su comisario de Agricultura, el luxemburgués Hansen, ha cumplido un año de mandato con más pena que gloria. Este aniversario ... ha coincidido además con la aparición en España de los primeros focos de Peste Porcina Africana (PPA), en este caso en fauna salvaje, en concreto jabalíes. Ha sido en la provincia de Barcelona, muy cerca de la ciudad y en una zona donde abundan estos animales y campan a sus anchas. Según me cuenta Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla La Mancha, en 2021 un equipo de expertos del que formaba parte hizo un mapa en el que se establecían los puntos de España en los que había más posibilidades de que se registrase un foco de PPA. La zona en la que ha saltado era una de ellas debido a la abundancia de fauna salvaje y al estar cerca de un área de comunicaciones, por el que circulan muchos camiones y también turismos. Y así ha sido. Otra cosa bien distinta es llegar a saber cómo se han infectado esos jabalíes que ya han muerto.

