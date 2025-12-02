Y volvió la africana

Comenta Compartir

La actual Comisión Europea y su comisario de Agricultura, el luxemburgués Hansen, ha cumplido un año de mandato con más pena que gloria. Este aniversario ... ha coincidido además con la aparición en España de los primeros focos de Peste Porcina Africana (PPA), en este caso en fauna salvaje, en concreto jabalíes. Ha sido en la provincia de Barcelona, muy cerca de la ciudad y en una zona donde abundan estos animales y campan a sus anchas. Según me cuenta Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla La Mancha, en 2021 un equipo de expertos del que formaba parte hizo un mapa en el que se establecían los puntos de España en los que había más posibilidades de que se registrase un foco de PPA. La zona en la que ha saltado era una de ellas debido a la abundancia de fauna salvaje y al estar cerca de un área de comunicaciones, por el que circulan muchos camiones y también turismos. Y así ha sido. Otra cosa bien distinta es llegar a saber cómo se han infectado esos jabalíes que ya han muerto.

Ahora toca evitar su propagación y que pase de la fauna silvestre a las granjas de porcino y a las explotaciones de cría extensiva de cerdo ibérico, que, por ahora, no han resultado afectadas. ¡Ojalá sigan así! De momento se han tomado las medidas para evitar que el virus circule desde la zona en cuestión. Ya veremos si se consigue. Hace 31 años que España estaba libre de PPA; fue en 1994, casi una década después de que se pusiese en marcha un ambicioso Plan de Erradicación de la Peste Porcina Africana (PPA), que comenzó a funcionar en 1985, justo poco antes de ingresar en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). En aquel tiempo, la situación era muy diferente, porque el problema no estaba en la fauna salvaje, sino en las explotaciones. Gracias a la eficacia de ese plan, se erradicó la PPA y el sector del porcino español, sobre todo el blanco, pero también el ibérico, han registrado un desarrollo muy importante hasta convertirnos en una potencia mundial. Ahora esta situación peligra por la aparición de la PPA. Es verdad que no somos el único Estado miembro de la UE afectado por esta enfermedad, pero si es cierto que en conjunto somos la primera potencia europea en este sector. ¿Qué puede suceder ahora? Pues se nos han cerrado ya unos cuantos mercados, por lo que esa carne y productos se quedarán aquí aumentando la oferta del porcino blanco, por lo que es previsible que bajen los precios. Dijo el otro día el ministro sanchista de Agricultura que los consumidores podían estar tranquilos, porque el abastecimiento de porcino blanco estaba garantizado. Y tanto que lo está, don Luis Planas, porque va a sobrar, salvo gran sorpresa.

