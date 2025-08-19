¿Sabe Planas que todavía es ministro?

Comenta Compartir

Cuenta Jesus Posada, que también fue responsable de la cartera de Agricultura a finales del siglo pasado, durante la primera legislatura de Aznar, con la socarronería que le caracteriza, que un día estaban un grupo de miembros de aquel Gobierno en uno de los pasillos del Congreso de los Diputados y pasó a su lado el presidente José María, sin saludar, como si no hubiese relación ni conocimiento. Repuestos de la sorpresa y, cuando ya se había alejado, Posada pronunció ante sus compañeros la siguiente frase, pregunta, interrogación: «¿acaso sabrá Aznar que somos sus ministros?». Me he acordado de esta anécdota, al ver la actitud que mantiene Luis Planas durante este mes de agosto, que me lleva a lanzar la siguiente pregunta: ¿sabrá que sigue siendo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación? Porque si hay algo que se está quemando es el campo, el monte y nuestros pueblos, en los que viven mayoritariamente los agricultores y ganaderos, el colectivo más afectado por esta tragedia.

Cuando ya han pasado diez días desde que las llamas se han apoderado de la Vía de la Plata entendida en sentido amplio, con múltiples incendios desde Huelva hasta Asturias pasando por Badajoz, Cáceres, Salamanca, Ávila, Zamora y Orense, Planas, que durante los primeros días de sus vacaciones fue visto por la posesión que tiene en Nerja (Málaga) y en sus chiringuitos, no ha dado señales de vida. Ni siquiera cuando se produjo el incendio de la Mezquita, a escasos metros de la casa que declara en la capital cordobesa. Tampoco cuando este fin de semana se han llegado, casi, a los 45 grados en Montoro, que es donde tiene un olivar (allí estaba cuando le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez para ofrecerle el Ministerio de Agricultura) con su correspondiente casa. ¿Dónde está Luis Planas para que no haya aparecido? Pues en el recorrido a través de sus posesiones, solo nos quedan dos (entre las declaradas): la casa en el barrio de Chamberí, en Madrid, o el palacete que tiene en territorio de Marruecos, al que acude con cierta frecuencia, para gran enfado de los agricultores y exportadores de frutas y hortalizas, que sufren la competencia de los productos de este país tanto en el territorio español como en el europeo. De hecho, el ministro de Agricultura suele comenzar sus vacaciones acudiendo a finales de julio a la fiesta que ofrece la embajada de Marruecos en Madrid.

Se encuentre, o no, en Marruecos o en Turquía, otro de los países a los que acude mucho últimamente, la realidad es que una parte del campo y de los pueblos españoles se encuentran consumidos por las llamas y que Luis Planas no ha aparecido todavía, por lo menos públicamente. No se ha dignado acercarse hasta Zamora o Salamanca, por poner dos provincias muy afectadas por el fuego. Además, son dos de los territorios en los que la cabaña de ovino es importante. Y los ganaderos están muy preocupados por la epizootia de lengua azul que diezma los animales. Y don Luis continúa sin aparecer. ¿Vendrá a la inauguración de Salamaq, respondiendo a la invitación del presidente de la Diputación, Javier Iglesias? Aunque esa sea la excusa para cenar la noche anterior con la familia que tiene aquí. Insisto: ¿sabrá Luis Planas que sigue siendo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación?