La reforma del seguro agrario

El sistema de seguros agrarios de España tiene un nombre propio: Agroseguro. Este «pool», según su denominación, no es otra cosa que un régimen de monopolio, basado en la colaboración publico privada. Cualquier agricultor o ganadero que quiera suscribir un seguro agrario y cobrar la subvención correspondiente, al final tiene que firmar un papel, lo contrate con quien lo contrate, que lleva el membrete de Agroseguro. Eso significa que estamos hablando de un monopolio de hecho. Y a partir de ahí vienen todos los problemas. A lo largo de los últimos meses se han multiplicado las protestas de las organizaciones agrarias por el mal funcionamiento de este sistema. Y, llegados a este punto, para que los sindicatos agrarios, que tienen una de sus principales vías de financiación a través de Agroseguro, protesten, es que la cosa está muy complicada.

El resumen es el siguiente: por los cambios que va introduciendo Agroseguro en las diferentes líneas del seguro agrario, se han reducido las coberturas, por un lado, mientras que, por otro, han subido los importes que se deben pagar por las primas, lo que se traduce en una doble subida de los costes de los agricultores y ganaderos que todavía se deciden a contratar un seguro. Eso por no hablar de las normas de peritación dictadas por Agroseguro. Y todo ello con el beneplácito de los autoridades del Ministerio de Agricultura, especialmente del subsecretario actual, Ernesto Abati García-Manso, que es el presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) encargada, en teoría, de vigilar lo que hacen desde Agroseguro. Por otro lado, durante los últimos meses se han acumulado las sentencias dictadas por los tribunales en contra de Agroseguro. Los últimos casos se han dado en Navarra y en Cáceres, tal y como se relata en estas mismas páginas.

Esta claro que es necesario un sistema de seguros agrarios potente y eficaz. Ahora, cada vez está más claro, que, contrariamente a lo que nos dicen desde Agroseguro y desde el Ministerio de Agricultura, el esquema basado en un monopolio de hecho, como es el ya citado de Agroseguro, sea el más eficaz y útil. Se impone, y además con rapidez, una reforma del sistema español de seguros agrarios para adecuarlo a la realidad actual.

Y, desde luego, lo primero que se debe hacer es eliminar ese monopolio. A continuación, habrá que escuchar a todos los agentes en el sentido más amplio, que no son solo las compañías actuales que componen Agroseguro y los responsables máximos de esta empresa, que tienen en ella su «modus vivendi».

Es evidente que lo único que no se puede hacer es continuar con la deriva actual, que, en caso de mantenerse, va a terminar en un hecho: resultará menos interesante suscribir el seguro agrario para los agricultores y ganaderos.