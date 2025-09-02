Planas nos castiga con el látigo de su indiferencia

Comenta Compartir

Estoy triste, apenado, y compungido; también apesadumbrado. Y así podría seguir. Y, ¿cuál es la razón de mi desazón? Pues que los centenares de expositores que van a llenar Salamaq se quedarán sin ver a esa figura rutilante del sanchismo, a ese gran hombre, a ese gran político, a ese gran ministro, a ese gran español, a ese gran patriota, aunque se vaya a invertir una parte de sus ahorros en una posesión-palacete en Marruecos, que responde al nombre de Luis Planas Puchades, a la sazón todavía titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tampoco podrán recibir sus caricias, su mirada atenta, o sus muestras de interés las miles de cabezas de ganado que concurrirán a esta cita ferial, que se presenta hasta arriba. Y es que don Luis ha declinado la invitación, dicho finamente, formulada por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Argumenta problemas de agenda. Ya veremos qué actos públicos se ha preparado para ese día como excusa. Deben ser motivos poderosos e importantes para perderse esa cena con su familia que vive en Salamanca, que se había convertido ya en toda una costumbre, la noche anterior a la jornada de inauguración. Dado que no va a venir y que ya no hay motivo para guardar la discreción por motivos de seguridad, me permitirá don Luis que desvele dónde tuvo lugar la última: fue en el Parador de Turismo. Y es que hay que ver la afición que tienen algunos ministros de los Gobiernos del marido de Begoña, especialmente los valencianos, como don Luis Planas y el señor Ábalos, por los paradores. Eso sí, no consta que en la última estancia de sanchista Planas en el de Salamanca se registrase incidente alguno. Siempre hay diferencias.

Cuando conozcamos la agenda ministerial del jueves, comprobaremos por qué o quiénes ha decidido cambiar el ministro de Agricultura su presencia en el recinto ferial salmantino. Claro que, además, pueden haber influido otros factores para que nos maltrate sicológicamente y nos castigue y flagele con el látigo de su indiferencia. Uno puede haber sido su malestar con el presidente de la Diputación de Salamanca, que cometió la osadía de no mandar invitación el año pasado, fastidiando la cena familiar del señor ministro; y todo con la excusa de que Planas no había recibido a los ganaderos salmantinos. Puede también que don Luis piense que si viene Alfonso Fernández Mañueco el jueves, pues que haya algún tipo de protesta y no quiera compartir los pitos. Él está solo para los aplausos, las ovaciones, las salidas a hombros y, si se tercia, para la adhesión inquebrantable. En fin, pensando bien, puede que ese día hasta se haya puesto una reunión con Manuel de la Rocha, el todopoderoso jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno para preparar la posición española de cara a la negociación del Marco Financiero de la UE para 2028-34 y del dinero de la PAC. No me cabe la menor duda de que el marido de Begoña y su fiel escudero Luis Planas harán todo lo posible por defender esos fondos. Y no, hoy no es el día de los Santos Inocentes, por si alguien pensaba que me había equivocado.