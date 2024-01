La «jefa» Ribera, el agua y las elecciones al PE

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El año comienza con España dividida en dos: la que tiene agua suficiente y la que se ve afectada por la sequía. En muchas zonas de Castilla y León el problema está en que todavía no se puede entrar en las tierras para completar la sementera por las abundantes precipitaciones del último trimestre del año pasado; mientras tanto, en otras comunidades autónomas, especialmente las situadas al este de la península, el gran problema es la falta de agua. En cualquier caso, en todo el territorio se registra un hecho especialmente grave: no hay nieve en las montañas, por lo que, de momento, no se disponen de reservas de agua de cara al deshielo a partir de la próxima primavera. Conclusión: o llueve y nieva en este primer trimestre del año o la situación se volverá muy complicada. La política del agua será uno de los asuntos prioritarios durante el año que acaba de comenzar; no se debe perder de vista que depende de Teresa Ribera, «la jefa», en expresión de Luis Planas.

Precisamente Ribera es una firme candidata a ser la comisaria europea en representación de España en la próxima Comisión Europea, que se formará a partir del verano, una vez que hayan pasado las elecciones al Parlamento Europeo. La ministra para la Transición Ecológica «suena» como cabeza de lista socialista en España, antes de recalar en Bruselas. En cualquier caso, es importante destacar que, a la hora de elaborar las listas de candidatos a eurodiputados, los diferentes partidos políticos deberían incluir en las mismas a personas vinculadas con el mundo agrario. Durante la próxima legislatura se deberán negociar el nuevo paquete de Perspectivas Financieras de la UE para el periodo presupuestario que comienza en 2028 y decidir el dinero que se destinará a financiar la PAC. Además, es previsible que también se acometa otra reforma de esta política, de ahí que sea necesario contar con expertos en estas dos cuestiones en el Parlamento Europeo. Por otro lado, habrá que estar muy atentos para ver cómo funciona la nueva estructura del departamento pilotado por Luis Planas, tras la creación de la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, pero que, curiosamente, no tendrá las competencias, ni de agricultura, ni de alimentación. Desde Moncloa y la sede del PSOE no dejaron a Planas que nombrase para ese puesto a Fernando Miranda e impusieron a la antigua consejera de Agricultura de Extremadura, Begoña García Bernal, que solo contará con las competencias en materia de desarrollo rural. En paralelo será necesario seguir en detalle lo que sucede en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y a la labor que puedan hacer en ella los consejeros del PP (ocho en total) y de Vox (tres): el PSOE ha perdido gran parte de su poder territorial. Otro asunto que no puede pasar desapercibido, y que afecta directamente a Salamanca, es la EHE: ¿hará algo el Ministerio de Agricultura al respecto, o seguirá mirando a otro lado, como hasta ahora? Los precios de los cereales también figuran entre las prioridades del nuevo año.

