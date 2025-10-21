El dinero de la PAC: algunas ideas

El jueves habrá una nueva Cumbre Europea (reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE). Se hablará del Marco Presupuestario de la ... UE 2028-34 y hasta es posible que algunos de los mandatarios saquen a relucir las propuestas que ha presentado la CE en lo que respecta al dinero de la PAC. Si es así, será interesante comprobar cuál es la posición de cada uno de los Estados miembros (expresada al más alto nivel) sobre el capítulo de ingresos de las arcas comunitarias (fundamentalmente si están dispuestos a aportar más fondos) y también sobre la forma en la que se gastaría ese dinero. Llegados a este punto, y dado que el campo salmantino se juega mucho en este envite, será bueno tener algunas ideas claras. Aquí van algunas:

-Lo primero a decidir es el dinero con el que contarán las arcas comunitarias, lo que dará pie a saber la cantidad que se puede gastar. Aunque suene a perogrullada, no es lo mismo tener 1.000 millones que solo 100.

-Una vez que se sepan los fondos que hay disponibles, tocará negociar cómo se gasta la cantidad resultante. De ahí saldrá la cantidad asignada a la PAC y los más que posibles recortes.

-Muchos ministros de Agricultura de algunos Estados miembros han expresado su rechazo a las propuestas de Bruselas sobre el Marco Presupuestario y sobre la PAC. El problema radica en que no son ellos (los ministros de Agricultura) los que negocian el presupuesto, sino sus colegas de Economía y los jefes de Estado y de Gobierno. Por eso es importante saber con exactitud lo que dicen estos últimos, tanto sobre los ingresos (primero) como sobre los gastos (segundo).

-En consecuencia, habrá que estar atentos a lo que suceda este jueves, para ver si Pedro Sánchez expresa la posición global española sobre este asunto, algo que hasta ahora no ha sucedido. Conocemos el rechazo de Luis Planas, pero resulta que el ministro de Agricultura no es el competente en la materia.

-Tan importante, o más, que la cantidad de dinero que se asigne a la PAC, es defender el «carácter sagrado» de estos fondos. Hasta el momento, cuando se asignaba una cantidad para esta política, fuese la que fuese, era «sagrada» y no se podía tocar. A partir de 2028, si triunfan las propuestas de la Comisión Europea, ese «carácter sagrado» se perdería, porque el dinero de la PAC se metería en un saco común y, a lo largo de ese periodo de tiempo, podría utilizarse para otros fines distintos al agrario.

-Cada día que pasa, las propuestas de Bruselas cuentan con más rechazo, no solo en el sector agrario, sino también en el propio Parlamento Europeo, por lo que no sería extraño que tuviese que modificarlas o, incluso, retirarlas, tal y como se insinúa en algunos círculos.