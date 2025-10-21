Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El dinero de la PAC: algunas ideas

Cada día, las propuestas de Bruselas cuentan con más rechazo, no solo en el campo

César Lumbreras

César Lumbreras

Martes, 21 de octubre 2025, 05:42

Comenta

El jueves habrá una nueva Cumbre Europea (reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE). Se hablará del Marco Presupuestario de la ... UE 2028-34 y hasta es posible que algunos de los mandatarios saquen a relucir las propuestas que ha presentado la CE en lo que respecta al dinero de la PAC. Si es así, será interesante comprobar cuál es la posición de cada uno de los Estados miembros (expresada al más alto nivel) sobre el capítulo de ingresos de las arcas comunitarias (fundamentalmente si están dispuestos a aportar más fondos) y también sobre la forma en la que se gastaría ese dinero. Llegados a este punto, y dado que el campo salmantino se juega mucho en este envite, será bueno tener algunas ideas claras. Aquí van algunas:

