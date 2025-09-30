Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cara y cruz de la ganadería

El ganado vacuno está registrando niveles históricos en los precios en origen un día y otro también

César Lumbreras

César Lumbreras

Martes, 30 de septiembre 2025, 05:35

Es un hecho evidente que 2025 está siendo un buen año en lo que respecta a precios en los subsectores ganaderos más importantes para la provincia de Salamanca. Pero eso no debe hacernos perder la perspectiva, porque hay muchos problemas por medio, que tarde o temprano van a pasar factura. Primero, la parte positiva. El ganado vacuno está registrando niveles históricos en los precios en origen un día y otro también; parece que esta tendencia se va a mantener durante los próximos meses, simplemente porque faltan animales, aunque la cabaña ya se ha recuperado un poco según el censo del Ministerio de Agricultura de mayo de este año, que ofrece una comparación con las cifras que había doce meses antes. En el caso del porcino ibérico se anotan subidas tras subidas en cada sesión de los lonjas y hace ya mucho que los precios están en niveles históricos; el censo de este tipo de animales alcanzaba en mayo 3,4 millones de animales, frente a 3,04 de 2024 o los 3 millones que se hubo durante la pandemia. Por Comunidades Autónomas, la primera era Extremadura con 1,27 millones, seguida de Castilla y León con 1,06; destaca el importante incremento que se ha registrado en Murcia, que ha duplicado sus cifras hasta alcanzar las 245.000 cabezas. Finalmente, en ovino los precios también están siendo este año muy buenos, en líneas generales, con algunos altibajos eso sí. Per, como decía al principio, esta bonanza no debe hacernos olvidar los problemas que existen. Unos son de carácter general y otros específicos. Entre estos últimos destacan, en vacuno y porcino ibérico, que los animales pequeños también cuestan mucho. En ovino tienen que lidiar con los ataques del lobo un día sí y otro también. Y en lo que respecta a los problemas de carácter general destaca, en el caso de la ganadería extensiva, todo lo relativo a la sanidad animal, desde la tuberculosis a la lengua azul, por citar tan solo dos ejemplos. Pero hay uno que brilla con luz propia sobre todos los demás: la falta de relevo generacional, porque los jóvenes no quieren incorporarse a la actividad agraria, y especialmente a la ganadera, dado «lo esclava» que es, por utilizar una expresión muy frecuente entre ellos. Como ya he escrito en varias ocasiones, hace falta de forma urgente un plan de apoyo especifico para la ganadería extensiva. Esto no admite más demora y debería contemplarse tanto en la próxima reforma de la PAC, como en las medidas que se adopten a nivel nacional y, por supuesto, autonómico. Se «matarán así dos pájaros de un tiro» porque se contribuirá a fijar población en el medio rural y en los pueblos más pequeños. ¡Ya estamos tardando! Eso por no hablar de las repercusiones para los consumidores en forma de subidas de precios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  4. 4 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  5. 5 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  6. 6 «La gente se sigue quedando en tierra»
  7. 7 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  9. 9 Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital
  10. 10 Nuevo atropello en Salamanca: una mujer herida tras ser arrollada en la avenida de Luis Camoens

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cara y cruz de la ganadería