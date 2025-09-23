Castilla y León exige en Bruselas una PAC «fuerte» frente al recorte «inadmisible» de la propuesta actual La consejera de Agricultura y las OPAs insisten en no perder «músculo financiero». «Lo que veíamos como un riesgo ha acabado plasmándose», lamenta González Corral

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad demandaron ayer en Bruselas, que la PAC tenga un presupuesto «fuerte», con lo que mostraron su rechazo a la actual propuesta que plantea un recorte «inadmisible» y ofrece un trato «injusto» al agricultor profesional.

La agenda en Bruselas coincide con la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea , al que asiste también la consejera por segunda vez, tras el celebrado el pasado 14 de julio, al ostentar la representación de las comunidades autónomas durante este semestre. «Lo que entonces considerábamos un riesgo ha acabado plasmándose en la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22 por ciento y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural», advirtió González Corral.

Así, en una primera reunión con el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, la consejera trasladó que «la PAC no puede perder músculo financiero porque supone renunciar a su razón de ser en la protección de la soberanía alimentaria de Europa». Posteriormente, la delegación de Castilla y León mantuvo un encuentro informativo en el Parlamento Europeo donde se analizó el Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC después de 2027, aprobado por una amplia mayoría en la Eurocámara.

El texto reclama un presupuesto «más amplio e independiente» para la PAC, diferenciación entre ayudas directas y desarrollo rural y una reducción de la carga administrativa. González Corral puso en valor la amplia coincidencia con la postura de Castilla y León. «Compartimos con el Informe de Perspectiva la necesidad de un presupuesto independiente y fuerte, la defensa de los dos pilares, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la reciprocidad en las relaciones comerciales», señaló. En esta línea, recordó que la asignación de fondos por Estados de la futura PAC a partir de 2028, conocida la semana pasada, contemplan una dotación para España de 37.230 millones de euros, lo que supondría 10.500 millones menos respecto al marco actual. «Esto compromete la renta de nuestros agricultores y ganaderos», advirtió.