Las castellanas suben al podium La feria acogió también el primer concurso de cabra de Las Mesetas

Ovejas castellanas en uno de los corrales de la nave de ovino.

Isabel Alonso Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:31

La segunda jornada de Salamaq sirvió también para elegir a los mejores ejemplares de ovino de la raza castellana con la celebración del XXXIV Concurso Nacional, en el que los premios se repartieron entre tres explotaciones de la tierra.

El galardón a la mejor ganadería recayó en Santos Martín López, de Mancera de Abajo, que además ganó en la categoría de carneros. Las otras dos vencedoras fueron La Vega Castellana, S. Coop. (Zamayón), y José Luis Velasco Gutiérrez (Serradilla del Arroyo).

La novedad de este año en la feria fue la celebración del primer concurso oficial de cabra de Las Mesetas, con premios para Jaime Sanz Reyes e Inés Luengo Peñas, de Segovia y Zamora.