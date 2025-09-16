La carne de vacuno, aún más cara y un mercado de ganado «loco»: «Aquí se vende todo»

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 16 de septiembre 2025, 08:30 | Actualizado 09:08h. Comenta Compartir

Con un mercado de ganado como nunca había estado este año, con 1.085 reses en la única nave que se necesita abrir porque la asistencia no ha dado en 2025 para más, uno de los mayores compradores lo tenía muy claro: «Da igual lo que venga, aquí se vende todo». Y todo se vendió y hubo terneras que fueron cargadas al camión y luego descargadas a última hora para su reajuste de destino.

En el mercado de ganado de Salamanca de este lunes se compró mucho, todo lo que se pudo, y al precio que prácticamente pidieron los vendedores. Y hubo también bastantes que fueron y se volvieron de vacío porque la cartera no daba para las cantidades que se pedían. En el mercado se hablaba de cómo era posible que por una ternera de 200 kilos se pidieran hace algo así como dos años 500 euros y ahora la misma esté por el doble. O cómo es posible que un ternero de 700 euros fuera el más sobresaliente de las naves entonces, y ahora se hable de 1.400-1500. A las diez y media ya había poco movimiento en la nave porque el grueso ya estaba hecho. Luego el resultado del mercado dependió de lo siempre, de cómo se hubiera comprado en el campo. Y, en función de eso, a cómo hubiera podido vender en el mercado para ganarle dinero a tal o a cual partida. Y a unos les salió bien, y a otros, regular. En general, mejor de lo esperado por la cantidad de ganado que había.

En las naves sorprendió la procedencia del ganado: los tratantes, principales usuarios, encontraron esta vez la mayoría de reses en las explotaciones de Salamanca. No se había celebrado el mercado desde el 18 de agosto por los preparativos y celebración de Salamaq, había algo más de necesidad de vender, y de explotaciones salmantinos salieron 628 cabezas de ganado. De Extremadura, en concreto de Cáceres, hubo 238, cuando siempre las cifras entre ambas provincias suelen estar más igualadas, y de Ávila, 150. Del resto, poquito. Poquito de Madrid, Zamora y Valladolid. «No hay más consumo, lo que no hay es ganado», decían en la Lonja.

Y allí se aprobó una subida, de 10 céntimos/kilo canal para la carne, que deja los precios en máximos históricos. Nunca había costado antes tanto. Nunca en todo el año las vacas habían tenido una subida semejante. Añojos y terneras, sí, de 17 euros/kilo canal en una única sesión a finales de enero. En la mesa de vida, subida de 5 céntimos el kilo para los terneros y de 6 para las terneras. Y en ambas, la misma tónica: nadie dudaba de que con un mercado «loco» donde el vendedor comercializa casi como quiere, había que subir precios: la diferencia estaba en cuánto. Y el cuánto fue mucho para los compradores y poco para los vendedores.

Ahora, y después de la subida de ayer, la situación es esta: un ternero de 200 kilos para cebadero cuesta, a precio de Lonja, 204 euros más que el pasado enero. Una ternera para vida cotiza ahora en Lonja a 5,19 euros/kilo y hace sólo un año, a 3,23. En el caso de los terneros, ahora a 6,16 los de «primera», en septiembre de 2024 su precio era de 4,34. En cuanto a las vacas de fábrica, que en el año 2006 se pagaban a 0,90 euros/kilo canal, ayer estrenaron los 4,67, más que un ternero de «primera» de hace un año.