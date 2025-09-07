Carlos Martínez, sobre las declaraciones de Tellado: «La culpa la tiene quien maneja a Monchito» Critica la estrategia del PP y señala a Feijóo como responsable de las declaraciones de Tellado

Belén Hernández Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:07

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha visitado esta mañana la feria agroganadera Salamaq, donde ha respondido a las «impresentables manifestaciones» realizadas ayer por el número dos del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado. Declaraciones que Martínez califica de «absolutamente indecentes».

«La responsabilidad no la tiene el señor Tellado, sino quien maneja a Monchito; el ventrílocuo que mueve a su títere es el señor Feijóo, que es quien dicta las órdenes», afirmó. Martínez insistió en que, a través de declaraciones como las vertidas por Tellado, se genera crispación social y tensión política, alejada de los intereses de la ciudadanía.

Cabe recordar que este sábado el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, aseguró durante un mitin en Pamplona que, en este nuevo curso político, la oposición podrá comenzar a «cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca tuvo que haber existido».