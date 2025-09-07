Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la visita del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, al recinto. B. H.

Carlos Martínez, sobre las declaraciones de Tellado: «La culpa la tiene quien maneja a Monchito»

Critica la estrategia del PP y señala a Feijóo como responsable de las declaraciones de Tellado

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:07

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha visitado esta mañana la feria agroganadera Salamaq, donde ha respondido a las «impresentables manifestaciones» realizadas ayer por el número dos del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado. Declaraciones que Martínez califica de «absolutamente indecentes».

«La responsabilidad no la tiene el señor Tellado, sino quien maneja a Monchito; el ventrílocuo que mueve a su títere es el señor Feijóo, que es quien dicta las órdenes», afirmó. Martínez insistió en que, a través de declaraciones como las vertidas por Tellado, se genera crispación social y tensión política, alejada de los intereses de la ciudadanía.

Cabe recordar que este sábado el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, aseguró durante un mitin en Pamplona que, en este nuevo curso político, la oposición podrá comenzar a «cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca tuvo que haber existido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta
  2. 2 Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos
  3. 3 Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca
  4. 4 Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»
  5. 5 Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey
  6. 6 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  7. 7 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  8. 8 Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera
  9. 9 El alcohol y el fuego, protagonistas de la madrugada de este domingo en la capital
  10. 10 Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carlos Martínez, sobre las declaraciones de Tellado: «La culpa la tiene quien maneja a Monchito»

Carlos Martínez, sobre las declaraciones de Tellado: «La culpa la tiene quien maneja a Monchito»