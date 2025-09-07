Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la visita del secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, al recinto. ALMEIDA

Carlos Martínez ataca a Quiñones tras los incendios: «Es el gran fiasco político»

El secretario autonómico del PSOE visita 'Salamaq' donde reivindica un gran pacto de estado en defensa del sector primario

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:10

Durante su visita a la feria agroalimentaria de Salamanca este domingo, el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, lanzó una contundente crítica contra la Junta por su gestión de los incendios forestales que han devastado más de 170.000 hectáreas en la comunidad. Martínez exigió la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, calificando su actuación como «el gran fracaso histórico» en prevención y extinción de incendios.

«Han pasado nueve días y cuarenta y cinco minutos desde que comenzó esta tragedia, y el señor Quiñones sigue en su puesto. El presidente Alfonso Fernández Mañueco no asume su responsabilidad», denunció Martínez, señalando la falta de planificación y profesionalización del servicio forestal, a pesar de las reiteradas advertencias de los expertos.

El dirigente socialista aprovechó el marco de la feria para subrayar la necesidad de un pacto de Estado que refuerce el sector primario, con incentivos fiscales y políticas públicas que combatan el cambio climático y la despoblación. En ese contexto, acusó al Partido Popular de anteponer intereses partidistas a los del mundo rural y criticó su apoyo a la propuesta europea de recorte de la PAC.

Martínez instó a la Junta a sumarse a las políticas coordinadas que propone el Gobierno central y advirtió que Castilla y León «no puede mirar hacia otro lado» ante los tres grandes retos que enfrenta: incendios, despoblación y emergencia climática. «No podemos seguir enviando al desaparecido señor Quiñones a representar a esta tierra en conferencias sectoriales», concluyó antes de iniciar su recorrido por las instalaciones, acompañado por un nutrido grupo de representantes y militantes socialistas de Salamanca.

La visita del líder socialista evidenció un respaldo firme al sector primario y una llamada urgente a la responsabilidad institucional.

