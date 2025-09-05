Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Federico García con Ira, yegua de 14 años, la «abuela».

Caballos de 1.000 kilos

«Es la primera vez que el bretón acude a Salamaq y lo hace con 5 ejemplares, entre ellos una yegua que viene con su hija y su nieta

S.M.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:50

or primera vez está en la feria agropecuaria Salamaq el caballo bretón, que es, como cuenta el propietario de los 5 ejemplares expuestos, Federico García, un animal «de raza francesa, pesada, orientado al trabajo y ahora también cada vez más a la equitación y al ocio». En su ganadería, de Cantabria, están centrados en la genética aunque también es una raza de producción cárnica. Entre las yeguas está Ira de Vico (el nombre de la ganadería), que es una yegua de 14 años, con padre y madre de Cría Caballar y que ha dado «muy buenos productos, bastantes sementales», señala Federico. Ira pesa 850 kilos y con ella han llegado a Salamanca su hija y su nieta, son tres las generaciones de caballo bretón que están en Salamanca.

Estos animales son escasos en España, repartidos sobre todo en cantabria , Galicia, Asturias y Cataluña y su peso habitual está entre los 850 y los 1.000 kilos de peso. Orgullosos de estos números en báscula, como no están los caballos bretones habitualmente es en extensivo, en el monte, porque, como explica su propietario, «esos kilos no se tienen en nada, necesitan alimentación extra», de ahí que estén semiestabulados: en establo y también en el campo.

De los caballos bretones, Federico destaca su nobleza y también el buen cruce con razas autóctonas y de producción de carne. A la feria ha traído también a Nirvana, una nueva incorporación para su ganadería, que acaba de adquirir en Francia. «Hay demanda ahora de este tipo de caballo», destaca Federico, en una pausa de las labores de «ducha» diaria de estos ejemplares.

