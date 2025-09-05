El bulevar crea debate entre usuarios y profesionales Este espacio recién estrenado, ha sido bien recibido por los expositores y visitantes aunque con alguna critica por parte de los ganaderos

M. B. Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:42 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca ha estrenado en Salamaq25 el nuevo bulevar del recinto ferial, una actuación que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y que marca el inicio de un proceso de modernización integral de estas instalaciones. El espacio, completamente renovado, incorpora un 30% más de zonas verdes, espacios de sombra y mejoras en la eficiencia energética, con el objetivo de hacer más cómoda y atractiva la visita a la feria.

Los expositores coinciden en que la medida mejora la experiencia de la feria. José Ignacio Hernández, jefe de zona de Nanta en Salamanca, lo valoró positivamente: «Lo que hace es adornar mucho más y crear un ambiente más estable. Me parece un acierto para el público en general.

Ignacio Hernández (jefe de zona de Nanta) «De cara al público está mejor hay más sombras y zonas verdes»

También, Juliana Fonseca una habitual de la feria destacó la novedad: «Es más agradable que otros años, que estaba vacío el entorno. Ahora hay plantas, gastronomía y hasta sitios para sentarse, que antes no había.» Para Domingo Notario y Mares, otros visitantes, la renovación era necesaria: «Lo que había antes estaba desfasado, había que evolucionar. Ahora es más bonito, con sombras y verde, aunque quizá sea más de cara al público que al ganado».

Entre los profesionales del campo, la acogida es positiva, aunque con matices. Alfonso Fernández, ganadero de limusín de Bilbao, reconoció que la feria «ha ganado en accesibilidad para el público», aunque señaló que «nos dificulta un poco la descarga». Pese a ello, valoró que el nuevo espacio «servirá para pasear a los animales premiados y acercar más el sector al visitante».

En la misma línea, Gaizka Sierra, de la ganadería Limusín CDG, apuntó: «Está bonito y muy bien para el público. Sí dificulta un poco la descarga, pero por lo demás, muy bien.» El nuevo bulevar ha convertido un pasillo antes vacío en un espacio de encuentro, animado y confortable. Para el público, supone mayor disfrute y los ganaderos nos adaptaremos.

Gaizka Sierra (ganadero de limusín GDC) «Está bonito pero dificulta un poco la descarga del ganado»

Los expositores han valorado muy positivamente el cambio de la calle que no tenía ninguna utilidad, estética y de este modo le han dado un impulso para modernizarse y aprovechar ese espacio de cara al público con zonas verdes y más sombras donde descansar. «Lo que hace es adornar mucho más y crear un ambiente más estable. Me parece un acierto para el público en general y de modernización», afirma.

Este ganadero vasco de Limusín asegura que ha estado otros años y este cambio le ha gustado, aunque le dificulta un poquitín la descarga de animales a la hora de acercarse a los muelles, pero para el público está muy bien. «Le han dado un toque moderno y permite a la gente disfrutar de los animales de un modo seguro ya que separan el espacio de la calle, que era como estaba», asegura.

Otro de los expositores situados en el Pabellón Central, considera que es una buena idea, aseguran que «da una sensación de más moderno, de menos mercado, más enfocado hacia los visitantes, hacia el público en general», creen también que con esta actuación se han creado más zonas verdes y con sombras que hace más llevadera la estancia a todo aquel que venga a la feria.

Miguel Ramos (Cobadu) «La sensación ahora es de más moderno y menos mercado»