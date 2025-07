«El buey es un animal del que se aprovecha todo»

TEL Endrinal Jueves, 17 de julio 2025, 17:30 Comenta Compartir

Como si del cerdo se trata, José Crego explica en su explotación de Endrinal que: «Del buey se aprovecha todo». Y es que la familia sacrifica los animales que cría para venderlos luego en hostelería.

De lo contrario, criarlos para venderlos después, no sería rentable, según reconoce el propio criador. «Es un género que criarlos para vender no es rentable si no los utilizas como mi caso. Hay que tenerlo mínimo cuatro años para que sean bueyes porque una vaca te da cría todos los años, pero con estos no». Pese a ello, él mantiene el ritmo de sacrificios con una media de 14 animales al año para utilizar la carne en diferentes creaciones. El lomo y la bola los utiliza para hacer los cachopos que ofrece en su carta, mientras que los otros cortes los sueles destinar a la elaboración de hamburguesas o de longaniza. En este caso, destina la carne de dos animales para hamburguesas y uno para longaniza.

Lleva al menos 27 años criando este tipo de animales, que se siguen demandando, pero ha cambiado la situación porque ahora son ellos mismos los que tienen que castrar los animales antes de que cumplan el año. Tiene 38 en la actualidad. Esos años de experiencia le han permitido realizar los cruces que considera más óptimos y dice estar contento con el cruce de avileña o morucha con angus. También apuesta por berrendo.

«Sigue habiendo demanda», explica Pepe «Racha», como se le conoce en la zona, mientras se desplaza de una finca a otra, ya que tiene los bueyes repartidos en función de la edad o de los que vaya a preparar para sacrificar antes o después.

Hay en la zona otros ganaderos que los crían pero los venden a terceros. Es el caso de Óscar y Esther, en Herguijuela del Campo. Ellos los crían moruchos y, como explican: «Hacemos un par de ellos al año de media y en diciembre y febrero los comercializamos». El año pasado tenían cinco y los vendieron a un mayorista. Suelen «colocarlos» en Salamanca, Madrid, algunos en el País Vasco... Pero reconocen también que es complicado criar este tipo de animales para que la explotación sea totalmente rentable.

«Para hacer un buey necesitas cuatro años y luego 18 meses para que la carne salga bien», comentan. Además, ahora los precios en la ternera se diferencian menos y Esther cree que: «El precio en los productos diferenciados de calidad no se repercute lo que debiera».

Hay más criadores en la provincia, como Tamames o en Morille, de un producto que se ha puesto de moda en los últimos años, cuando era una apuesta que se consideraba muy arriesgada por el tiempo de producción y la alta inversión. El impulso de la gastronomía ayuda.

