Belmonte toma el relevo en la morucha El semental de Fidel Luis Martín González es el nuevo campeón

Isabel Alonso Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:34 Comenta Compartir

Belmonte, del ganadero Fidel Luis Martín González, se coronó ayer como campeón de la raza morucha, tomando el relevo de Majuelo, otro de los sementales de esta ganadería de Íñigo de Huebra y ganador absoluto de las últimas ediciones de la feria.

Además de vencer en la categoría de machos de más de 30 meses, Fidel Luis Martín González también se hizo con el primer premio en machos de 18 a 30 meses y con el de mejor eral presentado al concurso internacional de la raza.

El juez P. J. Budler también valoró muy positivamente las vacas de Visitación Bernal García, que logró el triunfo en lotes con o sin rastra y en el de tres hembras de 24 a 36 meses.

También se examinaron ayer las hembras jóvenes de raza limusina, dominadas por las ganaderías abulenses.

Irene González Rebollo logró los dos primeros puestos en las categorías de novillas de 13 a 15 meses, con Vania, y de 18 a 19 meses, con Vasca. También puntuó doble Carmelo González Jiménez, con Uva, como mejor hembra joven en la categoría de 20 a 21 meses, y Uma, que quedó en segundo lugar en el concurso de hembras de 25 a 28 meses.

Desde Ávila, concretamente desde Mirueña de los Infanzones, venció Umberta, de Ricardo Corredera Limusín.