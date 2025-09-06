Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concurso de hembras jóvenes de raza limusina.

Belmonte toma el relevo en la morucha

El semental de Fidel Luis Martín González es el nuevo campeón

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:34

Belmonte, del ganadero Fidel Luis Martín González, se coronó ayer como campeón de la raza morucha, tomando el relevo de Majuelo, otro de los sementales de esta ganadería de Íñigo de Huebra y ganador absoluto de las últimas ediciones de la feria.

Además de vencer en la categoría de machos de más de 30 meses, Fidel Luis Martín González también se hizo con el primer premio en machos de 18 a 30 meses y con el de mejor eral presentado al concurso internacional de la raza.

El juez P. J. Budler también valoró muy positivamente las vacas de Visitación Bernal García, que logró el triunfo en lotes con o sin rastra y en el de tres hembras de 24 a 36 meses.

También se examinaron ayer las hembras jóvenes de raza limusina, dominadas por las ganaderías abulenses.

Irene González Rebollo logró los dos primeros puestos en las categorías de novillas de 13 a 15 meses, con Vania, y de 18 a 19 meses, con Vasca. También puntuó doble Carmelo González Jiménez, con Uva, como mejor hembra joven en la categoría de 20 a 21 meses, y Uma, que quedó en segundo lugar en el concurso de hembras de 25 a 28 meses.

Desde Ávila, concretamente desde Mirueña de los Infanzones, venció Umberta, de Ricardo Corredera Limusín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  5. 5 Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes
  6. 6 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  7. 7 Trasladada al Hospital una mujer de 70 años tras ser atropellada en Béjar
  8. 8 El «rey» de los sudokus
  9. 9 Revolución en la investigación contra el cáncer con la creación de un pionero modelo de colon
  10. 10 Sultán llega ya vendido a Salamaq: «Da mucha pena, pero...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Belmonte toma el relevo en la morucha

Belmonte toma el relevo en la morucha