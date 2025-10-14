Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 14 de octubre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Los casos de dermatosis nodular contagiosa suman ya 9, todos en Cataluña, según ha comunicado este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los últimos cinco notificados son en dos cebaderos, tres explotaciones de vacuno de producción cárnica y una de recría de novillas. En un principio, había afectado a explotaciones de bovino de leche.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad considerada de categoría A en la Unión Europea y no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. La aparición de casos implica el cumplimiento de un protocolo que incluye la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación; la eliminación de cadáveres de animales sacrificados; la eliminación de productos susceptibles de estar contaminados; así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar los contactos con riesgo, entre otras.

Los últimos casos confirmados se han producido en la misma zona de restricción, dentro de la zona de protección de 20 kilómetros adoptada tras los primeros focos, de ahí que el área se mantenga sin cambios. Dos de ellos fueron en el municipio de Pedret i Marzá (en un cebadero de 30 reses y una explotación de producción de carne, de 120); dos en Peralada (en un cebadero de 8 ejemplares y una explotación de carne de 17); uno en Vilabertran, en recría de novillas, con 41 reses; y el que afecta a más ganado se ha producido en Palau-Saavedra, en una explotación con un censo de 575 cabezas, todos en la provincia de Gerona.

Cataluña ha iniciado la vacunación de emergencia, con 15.000 dosis procedentes de Francia. Este miércoles, según informa el Ministerio de Agricultura, recibirán un total de 82.500 dosis de vacuno que fueron solicitadas al Banco de Vacunas Europeo y producida por Onderstepoort Biological Products (Sudáfrica).

El sector muestra su preocupación por la expansión de la dermatosis nodular contagiosa y, en este sentido, la organización agraria Unión de Uniones ha insistido en su petición de que se inicie una vacunación preventiva en toda la península. Ángel del Valle, representante del sector ganadero de este colectivo, ha indicado que es la mejor forma de «prevención» y así se lo ha indicado al Ministerio de Agricultura. ·«Los ganaderos afectados están con ayuda psicológica y no me sorprende», señaló, en relación a los vaciados sanitarios que exige el protocolo y a unas indemnizaciones que están «muy por debajo» del precio de mercado y que, según asegura, el Ministerio se ha comprometido a aumentar. También han solicitado un seguro que permita a los ganaderos cubrir el riesgo por esta enfermedad y alerta de los movimientos de ganado, cuando, señala, «no está claro ni cómo ha entrado».

El Ministerio de Agricultura ha pedido que se extremen las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de vacuno y en el transporte de animales de esta especie.