Aumenta la demanda de paja

S. M. Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El tiempo condiciona los cultivos y también la venta de productos agrarios, y así ocurre con la paja y el maíz, con ganaderos, agricultores y almacenistas pendientes de temperaturas y lluvias.

En el caso de la paja, ya está o bien vendida o —en menos casos— guardada en almacenes de los agricultores a la espera de un mejor momento de precios. Ahora, en la Lonja de Salamanca, cotiza a 35 euros/tonelada, aunque ya la pasada semana se pidió desde la parte compradora su descenso. El precio no se ha movido desde la primera cotización de este año, el 7 de julio, y está muy por debajo del de los últimos tres en esta fecha: a 51 en 2024; a 142 en 2023; a 54 el 19 de septiembre de 2022; y con su precio más bajo en 2021, cuando en este momento del año en Lonja era de 26 euros/tonelada.

La falta de camiones hace que la paja, aunque en su gran mayoría vendida, siga en algunas parcelas, en lo que se recuerda como el año de mayor retraso en su recogida, debido también a la gran cosecha. Ahora, con la tardanza de la otoñada por el tiempo, existe una mayor demanda por parte de ganaderos de la propia provincia que tenían llenos los almacenes, pero que compran algo más en previsión y aprovechando el bajo precio. También hay viajes constantes de paja con destino a Portugal, en la línea de otros años en esta época.

En las lonjas predomina la estabilidad de precios: en Extremadura sigue en los 55-65 euros/tonelada puesta en destino; en Segovia se mantiene en 29 euros/tonelada también esta semana; y en Valladolid y Palencia, en 28 euros/tonelada en destino fábrica o almacén transformador.

En cuanto al maíz, los agricultores están pendientes del tiempo, pero en este caso con temor a que pueda acabar con su cosecha, algo que creen que podría ocurrir si se cumplen las previsiones meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia descenso de las temperaturas, y eso es lo que mantiene preocupados a los agricultores, que ven que una bajada, sobre todo de las mínimas, puede frenar el desarrollo del maíz. Debido a lo tarde que se ha sembrado esta campaña, el temor es que este cultivo no alcance su desarrollo completo. Según AEMET, mañana la mínima será de 8 grados —hoy prevé 14— y el lunes de 5. Apenas remontará martes, miércoles y jueves, cuando se esperan descensos hasta los 6 grados, aunque máximas ya ese último día de 27.

Este año ha habido agricultores salmantinos que no han podido sembrar hasta finales de mayo y que, además, lo han hecho con ciclos largos. La confianza estaba en que se mantuvieran altas temperaturas en septiembre, pero las mínimas tan bajas registradas han perjudicado al maíz, e incluso confiaban en octubre. En la provincia de Salamanca, este cultivo es mayoritario en regadío, con 16.546 hectáreas sembradas este año, 1.692 más que el pasado.