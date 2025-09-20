Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paja, en una parcela de cereal, sin recoger.

Aumenta la demanda de paja

Temor al descenso de temperaturas por el maíz

S. M.

S. M.

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:23

El tiempo condiciona los cultivos y también la venta de productos agrarios, y así ocurre con la paja y el maíz, con ganaderos, agricultores y almacenistas pendientes de temperaturas y lluvias.

En el caso de la paja, ya está o bien vendida o —en menos casos— guardada en almacenes de los agricultores a la espera de un mejor momento de precios. Ahora, en la Lonja de Salamanca, cotiza a 35 euros/tonelada, aunque ya la pasada semana se pidió desde la parte compradora su descenso. El precio no se ha movido desde la primera cotización de este año, el 7 de julio, y está muy por debajo del de los últimos tres en esta fecha: a 51 en 2024; a 142 en 2023; a 54 el 19 de septiembre de 2022; y con su precio más bajo en 2021, cuando en este momento del año en Lonja era de 26 euros/tonelada.

La falta de camiones hace que la paja, aunque en su gran mayoría vendida, siga en algunas parcelas, en lo que se recuerda como el año de mayor retraso en su recogida, debido también a la gran cosecha. Ahora, con la tardanza de la otoñada por el tiempo, existe una mayor demanda por parte de ganaderos de la propia provincia que tenían llenos los almacenes, pero que compran algo más en previsión y aprovechando el bajo precio. También hay viajes constantes de paja con destino a Portugal, en la línea de otros años en esta época.

En las lonjas predomina la estabilidad de precios: en Extremadura sigue en los 55-65 euros/tonelada puesta en destino; en Segovia se mantiene en 29 euros/tonelada también esta semana; y en Valladolid y Palencia, en 28 euros/tonelada en destino fábrica o almacén transformador.

En cuanto al maíz, los agricultores están pendientes del tiempo, pero en este caso con temor a que pueda acabar con su cosecha, algo que creen que podría ocurrir si se cumplen las previsiones meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia descenso de las temperaturas, y eso es lo que mantiene preocupados a los agricultores, que ven que una bajada, sobre todo de las mínimas, puede frenar el desarrollo del maíz. Debido a lo tarde que se ha sembrado esta campaña, el temor es que este cultivo no alcance su desarrollo completo. Según AEMET, mañana la mínima será de 8 grados —hoy prevé 14— y el lunes de 5. Apenas remontará martes, miércoles y jueves, cuando se esperan descensos hasta los 6 grados, aunque máximas ya ese último día de 27.

Este año ha habido agricultores salmantinos que no han podido sembrar hasta finales de mayo y que, además, lo han hecho con ciclos largos. La confianza estaba en que se mantuvieran altas temperaturas en septiembre, pero las mínimas tan bajas registradas han perjudicado al maíz, e incluso confiaban en octubre. En la provincia de Salamanca, este cultivo es mayoritario en regadío, con 16.546 hectáreas sembradas este año, 1.692 más que el pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  3. 3 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo
  4. 4 El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo
  5. 5 El rey vuelve a su palacio
  6. 6 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  7. 7 El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico
  8. 8 Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa
  9. 9 El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León
  10. 10 El fiscal pide cárcel para el grupo que desvalijó un bar de la calle Recreo de Béjar y reventó la máquina de tabaco

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Aumenta la demanda de paja

Aumenta la demanda de paja