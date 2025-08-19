La Asociación de Ganaderos 19 de Abril agradece la solidaridad de la gente en la lucha contra los incendios El colectivo subraya que la catástrofe ha puesto en evidencia la «falta de medios y de coordinación» en la lucha contra las llamas

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha expresado su «más sincero agradecimiento» a todas las personas que colaboraron en la extinción del devastador incendio que en los últimos días ha arrasado la zona de Cipérez. Ganaderos, vecinos y voluntarios anónimos se movilizaron con sus propios medios —tractores, cubas de agua, gradas o ramas— para frenar un fuego que califican de «auténtica locura», y cuya contención fue posible gracias a la rápida respuesta de la población local.

El colectivo subraya que la catástrofe ha puesto en evidencia la «falta de medios y de coordinación» en la lucha contra las llamas, y sostiene que si no se produjeron aún más daños «fue gracias a la respuesta inmediata y generosa de quienes, sin pensarlo dos veces, salieron a defender su tierra, su ganado y sus casas».

La Asociación también ha destacado el trabajo de Cruz Roja y Guardia Civil, que estuvieron «volcados en todo momento con los afectados».

Una petición a los políticos

En su comunicado, los ganaderos reclaman a las administraciones «altura de miras» y unidad de acción para evitar que situaciones como esta se repitan. Exigen cambios en la normativa que, a su juicio, dificulta el mantenimiento del campo: desde los desbroces y el aprovechamiento del ganado para controlar la vegetación, hasta la retirada de matorrales.

También critican la «excesiva burocracia» y medidas como la prohibición de declarar en la PAC las hectáreas quemadas o la imposibilidad de aprovechar los pastos durante cinco años tras un incendio. Según la Asociación, estas restricciones «castigan doblemente a quienes ya lo han perdido todo».

Ayudas urgentes y solidaridad

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril reclama la puesta en marcha de ayudas rápidas y eficaces que permitan a los afectados recuperar lo que el fuego se llevó: «naves llenas de forraje o paja, ganado, maquinaria, tractores y toda una vida de esfuerzo y trabajo».

Mientras tanto, la solidaridad no ha cesado. Particulares, agricultores y ganaderos están ofreciendo alimento para el ganado, aportaciones económicas y otros recursos para apoyar a los damnificados. Un gesto que la Asociación valora como una nueva muestra de la unión del campo en los momentos más difíciles.

«Ahora queda esperar que las administraciones estén a la altura y ayuden a los afectados», concluye el comunicado.