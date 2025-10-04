Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un ganado de vacuno. LAYA

ASAJA exige al Ministerio que garantice la «regionalización» del foco de Dermatosis Nodular

También demandan el mantenimiento de las exportaciones de vacuno

La Gaceta

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:14

Coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión veterinaria y de los profesionales forestales, ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid desde ASAJA han querido reconocer el trabajo y compromiso de los veterinarios y de los técnicos y agentes que, día a día, velan por la salud animal y por la sanidad de las explotaciones ganaderas y montes. «Hoy, su labor cobra más relevancia que nunca tras confirmarse el primer foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en España, en una explotación bovina de la región española de Cataluña», señala la asociación en un comunicado.

Con todo, se ha conocido la exitencia de un foco en una granja de recría de vacuno de leche en Castellón de Ampurias​ (Gerona), donde los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalidad de Cataluña han confirmado la presencia del virus tras los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. «La DNC es una enfermedad vírica de categoría A en la Unión Europea, de carácter exclusivamente animal, que no afecta a las personas, pero que obliga a activar protocolos de contención y restricción en la zona afectada», alertan desde ASAJA.

Ante esta situación, ASAJA exige al MAPA que «defienda ante las instituciones pertinentes la aplicación del principio de regionalización, recogido en el Manual Práctico de Operaciones en la Lucha contra la Dermatosis Nodular Contagiosa del propio Ministerio» ya que permite limitar las restricciones comerciales únicamente a los territorios afectados, evitando el cierre generalizado de los mercados y las exportaciones de animales y productos de origen vacuno de todo el país.

Debido a este foco, podría suponer el cierre de las exportaciones. «Sería un golpe económico inasumible para el sector vacuno español, altamente dependiente del comercio exterior para mantener la estabilidad de precios en el mercado nacional. España produce más carne de vacuno de la que consume internamente y, por tanto, necesita mantener abiertas las fronteras para garantizar la viabilidad de miles de explotaciones ganaderas».

Desde la asociación ganadera recuerdan que «la experiencia reciente con enfermedades vectoriales como la Lengua Azul o la Fiebre del Nilo Occidental ha demostrado que la regionalización es la herramienta más eficaz y justa, pues permite mantener el comercio desde zonas libres, garantizando al mismo tiempo la contención sanitaria en las áreas afectadas».

Asimismo, la organización urge a la Junta de Castilla y León «a intensificar de manera inmediata las medidas de vigilancia, prevención, bioseguridad y control de vectores en todo el territorio autonómico», poniendo especial atención en las partidas de ganado procedentes de Cataluña o de otros países de la Unión Europea donde la enfermedad ya ha sido declarada.

