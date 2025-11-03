ASAJA denuncia la muerte de cuatro terneros tras varios ataques de buitres en Sieteiglesias de Tormes «Vuelve a poner de manifiesto el grave problema al que se enfrentan los ganaderos de la provincia», subrayan

La Gaceta Sieteiglesias de Tormes Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:09

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Salamanca) ha denunciado nuevos ataques de buitres al ganado vivo ocurridos la pasada semana en la zona de Sieteiglesias de Tormes. En esta ocasión, cuatro terneros recién nacidos perdieron la vida tras ser atacados por estas aves carroñeras, un hecho que «vuelve a poner de manifiesto el grave problema al que se enfrentan los ganaderos de la provincia», según apuntan en un comunicado.

El afectado es el ganadero Emilio Martín, que relata con impotencia que lleva encontrándose animales devorados día tras día durante la última semana: «No pude hacer nada por ellos», explica. «Esto no es un caso aislado; cada vez hay más ataques y nadie se hace responsable. Los buitres atacan directamente a animales sanos, a terneros recién nacidos e incluso a vacas cuando están pariendo.»

Desde ASAJA Salamanca, han querido denunciar que este tipo de episodios «son cada vez más frecuentes y que las administraciones están mirando hacia otro lado, sin ofrecer soluciones efectivas ni compensaciones adecuadas» a los ganaderos afectados. «No podemos permitir que los ganaderos sigan siendo los que paguen las consecuencias de una mala gestión de la fauna silvestre», señalan desde la organización. «Llevamos años advirtiendo que la superpoblación de buitres, unida a la escasez de alimento natural, está provocando ataques directos a animales vivos».

Ampliar ASAJA

Además, ASAJA Salamanca subraya que estos ataques no solo generan importantes pérdidas económicas, sino también estrés y miedo entre los ganaderos, que en muchos casos se sienten indefensos ante la imposibilidad de proteger su ganado. «No podemos seguir normalizando esta situación.

Necesitamos una respuesta real, no promesas vacías», concluyen desde la organización. Con este nuevo caso, ASAJA Salamanca vuelve a exigir medidas inmediatas de vigilancia, control y compensación, así como un seguimiento oficial de los ataques para que las cifras reflejen la realidad del campo salmantino y no queden en el olvido.