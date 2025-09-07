Accidente de un ganadero con una vaca

S. M. Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Un ganadero ha tenido que ser atendido por los servicios médicos después de haber sufrido un percance con una de sus vacas. Según fuentes de la Confederación nacional de ganaderos de la raza Blonde, se tropezó cuando estaba junto a ella, el animal se asustó y le pisó un brazo. Apuntan a que, por tranquilidad, le atienden los servicios médicos.

