Accidente de un ganadero con una vaca
Se ha registrado en esta jornada de domingo de Salamaq
S. M.
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:12
Un ganadero ha tenido que ser atendido por los servicios médicos después de haber sufrido un percance con una de sus vacas. Según fuentes de la Confederación nacional de ganaderos de la raza Blonde, se tropezó cuando estaba junto a ella, el animal se asustó y le pisó un brazo. Apuntan a que, por tranquilidad, le atienden los servicios médicos.
