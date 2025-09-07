Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ambulancia se personó en Salamaq para atender al herido. ALMEIDA

Accidente de un ganadero con una vaca

Se ha registrado en esta jornada de domingo de Salamaq

S. M.

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:12

Un ganadero ha tenido que ser atendido por los servicios médicos después de haber sufrido un percance con una de sus vacas. Según fuentes de la Confederación nacional de ganaderos de la raza Blonde, se tropezó cuando estaba junto a ella, el animal se asustó y le pisó un brazo. Apuntan a que, por tranquilidad, le atienden los servicios médicos.

