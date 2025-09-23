¿Se acaba el mercado de ganado de Salamanca?

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 23 de septiembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

En el mercado de ganado celebrado este lunes solo hubo 340 cabezas de ganado vacuno, la segunda cifra más baja del año. La Asociación de Tratantes y Cebaderos -ASTRACE-, que hasta ahora era optimista sobre el futuro de este centro de compra-venta, ha dado la voz de alarma después de lo vivido en las naves de la Diputación de Salamanca. Sólo el 21 de abril hubo menos ganado, con 150 ejemplares.

Después de una jornada de incredulidad por parte de los usuarios ante un mercado de mínimos que llegaba después del mayor del año -hubo 1.085 ejemplares el pasado lunes, después de Salamaq- empezó el movimiento de tratantes, principales usuarios del mercado, y el acuerdo para hacer llegar a la Diputación de Salamanca y a la Junta de Castilla y León, la preocupación: «Esto se acaba», advirtió Ricardo de la Iglesia, presidente la Asociación de Tratantes y Cebaderos (ASTRACE), que defiende que el problema está en unos requisitos sanitarios que hace que el mercado esté en «desventaja» en las ventas. En concreto, al hecho de que por la flexibilización anunciada en junio de 2024 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puedan ir terneros sin el requisito de pruebas de saneamiento anteriores al movimiento si van a un cebadero de los denominados «sucios» y, en cambio, sea obligatorio sanear el ganado días antes de venderlo si pasa por el mercado. « Si la Administración sigue estrangulando al mercado pidiendo más requisitos, se acaba», advierte De la Iglesia, que no ve el riesgo sanitario de esa medida porque, indica, «se trata también de animales que del mercado van al cebadero o a sacrificio« e incide en que cumplen requisitos sanitarios.

La Asociación de Tratantes sí reconoce que influyen también en la menor asistencia el efecto que tuvo la pandemia, con búsqueda de otros canales de comercialización, o el descenso de la cabaña, pero mantiene que el porcentaje de caída de reses es muy superior al de bajada del censo, por lo que apunta principalmente a la exigencia sanitaria. Además insiste ASTRACE en que el mercado no solo beneficia al tratante, sino también al resto del sector y, en concreto, al ganadero, con otra vía de venta. Este lunes, con tan poco ganado, las ventas fueron rápidas, a precios altos y el problema era llenar camiones. No faltaron los compradores habituales.

En este 2025 ha habido 5 mercados de ganado en Salamanca por debajo de la cifra de 400 terneros. De menor a mayor, hubo 150 el 21 de abril; ayer, 340; el 21 de julio, 367 reses; el 3 de febrero, 373; y el 7 de abril, 377.

¿La baja asistencia es habitual en estas fechas en el mercado de ganado de Salamanca? El año pasado la asistencia de ganado al mercado después de San Mateo fue baja, con sólo 497 reses en el recinto de la Diputación el 23 de septiembre. El siguiente lunes hubo 746 reses, pero sin terneros de Extremadura por el cierre por la lengua azul. En 2023, el 25 de septiembre hubo 1.255 ejemplares y en la cita correspondiente a un año antes, 1.747 a la venta.

¿De dónde llegó el ganado que hubo en el mercado? Este lunes solo procedía de siete provincias. De donde más, de Salamanca, con 197 ejemplares con este origen. El segundo lugar de procedencia por número de ejemplares fue Ávila, con 59, y en tercer lugar -lo que no es habitual porque suele ocupar la primera o segunda posición- de Cáceres, con 51. Hubo también reses de Zamora, Segovia, Badajoz y Madrid.

¿Cuántas reses han pasado este año por el mercado? Incluido el de este lunes, 20.914 reses han pasado por el mercado, según los datos facilitados por la Diputación de Salamanca cada jornada. En 2024 fueron 28.415 ejemplares hasta la suspensión de Salamaq y de enero al 1 de octubre de 2023 habían pasado por el recinto 37.177 ejemplares.