Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bulevar del recinto, con las food trucks instaladas y donde también habrá «tardeo». LAYA

Abre Salamaq con la imagen renovada

Estrena bulevar como inicio de la transformación del recinto. El presidente de la Junta inaugurará la feria agropecuaria y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:10

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá hoy Salamaq -certamen agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro- junto al máximo responsable de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. Hasta el próximo lunes se podrán contemplar en el recinto 1.500 ejemplares de diferentes especies, además de una muestra agroalimentaria, con amplia presencia además de maquinaria agrícola, que se recupera en esta edición. En Salamaq 25 se estrena además el bulevar, primer cambio en un recinto ferial que ha iniciado su transformación. La inversión, de la Diputación de Salamanca, ha sido de 1,3 millones de euros y en una segunda fase, cifrada en 2,9 millones de euros del proyecto Co-Hábitat 2030, se empendrerá la remodelación de naves y anillo de exhibiciones.

La Feria tiene un presupuesto de 1.158.000 euros aportados en solitario por la Diputación de Salamanca, y está previsto que participen en ella 470 expositores, repartidos entre feria agropecuaria y exposición internacional, procedentes de 34 provincias españolas de 14 comunidades. Durante estos días, Salamanca se convierte en capital de la ganadería, especialmente del vacuno, por la celebración de este certamen que acogerá siete subastas nacionales ganaderas, además de 5 concursos nacionales (razas limusín, charolés, morucha, blonde de Aquitania, y, en ovino, de castellana). En esta edición, la Federación de Limusín celebrará su Concurso Ibérico, lo que atrae también al recinto a ganaderos portugueses.

En cuanto a las previsiones, la mirada está puesta en la anterior edición del certamen, cuando por el recinto de la Diputación de Salamanca pasaron en torno a 90.000 personas, con el fin de semana con los días más fuertes, con en torno a 23.000 de asistencia cada día. En 2023 fue más baja, de unos 80.000 visitantes y más en 2021, año posterior a la pandemia, cuando a la feria asistieron 40.000. Las subastas ganaderas generaron entonces un movimiento económico de 368.000 euros y este año están altas las previsiones por el buen momento de precios del vacuno.

El acto de inauguración comenzará a las diez y media de la mañana (el recinto abre a las 11 para el público) y a él están invitados, por parte de la Diputación, diferentes autoridades, mayoritariamente alcaldes de la provincia, pero también regionales y nacionales. Será la octava ocasión en la que Alfonso Fernández Mañueco inaugure la feria agropecuaria, un acto en su agenda por la especial vinculación que le une con el certamen. Lo hizo en 1996, entonces como presidente de la Diputación de Salamanca y en 2009, cuando era consejero de Presidencia. En los años 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024, ya como presidente de la Junta de Castilla y León. Se espera que asista la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, acompañándole.

En la presentación de Salamaq, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, insistió en que con la celebración de este certamen se abre el escaparate del campo y del mundo agrario y animó a sentir orgullo. Por primera vez en el certamen la Diputación de Salamanca celebrará una «fiesta» de bienvenida para los expositores, en agradecimiento también por su asistencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  2. 2 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  3. 3 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  4. 4 «Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
  5. 5 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  6. 6 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  7. 7 Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
  8. 8 Esto no es apoyar al negocio salmantino
  9. 9 El municipio pionero en «animales bombero»
  10. 10 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Abre Salamaq con la imagen renovada

Abre Salamaq con la imagen renovada