Abre Salamaq con la imagen renovada

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá hoy Salamaq -certamen agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro- junto al máximo responsable de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. Hasta el próximo lunes se podrán contemplar en el recinto 1.500 ejemplares de diferentes especies, además de una muestra agroalimentaria, con amplia presencia además de maquinaria agrícola, que se recupera en esta edición. En Salamaq 25 se estrena además el bulevar, primer cambio en un recinto ferial que ha iniciado su transformación. La inversión, de la Diputación de Salamanca, ha sido de 1,3 millones de euros y en una segunda fase, cifrada en 2,9 millones de euros del proyecto Co-Hábitat 2030, se empendrerá la remodelación de naves y anillo de exhibiciones.

La Feria tiene un presupuesto de 1.158.000 euros aportados en solitario por la Diputación de Salamanca, y está previsto que participen en ella 470 expositores, repartidos entre feria agropecuaria y exposición internacional, procedentes de 34 provincias españolas de 14 comunidades. Durante estos días, Salamanca se convierte en capital de la ganadería, especialmente del vacuno, por la celebración de este certamen que acogerá siete subastas nacionales ganaderas, además de 5 concursos nacionales (razas limusín, charolés, morucha, blonde de Aquitania, y, en ovino, de castellana). En esta edición, la Federación de Limusín celebrará su Concurso Ibérico, lo que atrae también al recinto a ganaderos portugueses.

En cuanto a las previsiones, la mirada está puesta en la anterior edición del certamen, cuando por el recinto de la Diputación de Salamanca pasaron en torno a 90.000 personas, con el fin de semana con los días más fuertes, con en torno a 23.000 de asistencia cada día. En 2023 fue más baja, de unos 80.000 visitantes y más en 2021, año posterior a la pandemia, cuando a la feria asistieron 40.000. Las subastas ganaderas generaron entonces un movimiento económico de 368.000 euros y este año están altas las previsiones por el buen momento de precios del vacuno.

El acto de inauguración comenzará a las diez y media de la mañana (el recinto abre a las 11 para el público) y a él están invitados, por parte de la Diputación, diferentes autoridades, mayoritariamente alcaldes de la provincia, pero también regionales y nacionales. Será la octava ocasión en la que Alfonso Fernández Mañueco inaugure la feria agropecuaria, un acto en su agenda por la especial vinculación que le une con el certamen. Lo hizo en 1996, entonces como presidente de la Diputación de Salamanca y en 2009, cuando era consejero de Presidencia. En los años 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024, ya como presidente de la Junta de Castilla y León. Se espera que asista la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, acompañándole.

En la presentación de Salamaq, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, insistió en que con la celebración de este certamen se abre el escaparate del campo y del mundo agrario y animó a sentir orgullo. Por primera vez en el certamen la Diputación de Salamanca celebrará una «fiesta» de bienvenida para los expositores, en agradecimiento también por su asistencia.