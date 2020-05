600 euros por granja de ovino como triste ayuda por el COVID

Las organizaciones agrarias criticaron ayer las ayudas al ovino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las calificaron de pobres e incluso de “ridículas”, como hizo UCCL. Para utilizar esos calificativos se basan en cálculos realizados y en los que llegan a la conclusión de que las subvenciones no superarán los 600 euros por explotación, e incluso UCCL está convencida de que dado el número de animales elegibles -según mantiene 2.875.232 y sin aplicar los criterios de beneficiarios que no llegan al límite de 50 hembras reproductoras de ovino o de 30 en caprino- el importe será en el mejor de los casos de 3,48 euros por ejemplar, 348 por explotación. La Unión de Uniones eleva esta cantidad a 500 euros por beneficiario y los cálculos más optimistas no sobrepasan los 600, lejos de ese tope por explotación de 1.200 euros que aprobó el Consejo de Ministros.

Ante esta situación, la organización agraria ASAJA pidió ayer que la ayuda vaya dirigida a los profesionales y también que la Junta de Castilla y León complemente la subvención para que todas las explotaciones reciban el tope.

En el Real Decreto 508/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y por el que se establecen las bases reguladores de estas ayudas, se establece la posibilidad de que las comunidades complementen los fondos aportados por el Gobierno para estas ayudas e incluye la posibilidad de fijar importes diferenciados en función de la especie o de la orientación productiva, pero “en todo caso la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar los 12 euros por oveja o cabra elegible”.

Los animales elegibles serán los identificados correctamente y de forma individual el 1 de enero de 2020. Y para establecer hembras elegidas de granjas afectadas por la reducción de corderos y cabritos se toma como referencia el porcentaje de hembras con crías en la paridera de primavera -60%- y la reducción de corderos y cabritos entre marzo y abril, establecido en un 40% para los corderos y en un 20% en el caso de los cabritos.