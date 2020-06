Los consejos definitivos para evitar que los mosquitos invadan tu casa

Uno de los clásicos del verano que no falla es la invasión en nuestras casas de insectos de todo tipo; aunque de entre todos ellos, los más molestos son moscas y mosquitos. Por sus zumbidos y por las posibles picaduras...

Uno de los métodos clásicos y eficaces para evitar que tanto moscas como mosquitos entrenen nuestra casa son las tradicionales mosquiteras, que cualquiera puede instalar con absoluta facilidad en sus ventanas. Es la mejor opción si queremos simplificar el problema y solucionarlo de la manera más básica y eficaz.

Igual de clásico es la opción de colocar plantas que repelan la presencia de mosquitos, y entre ellas, la reina es la citronela, fácil de encontrar y con una esencia que no gusta nada a los insectos. Si no te gusta la planta como tal o prefieres no colocarla en tu domicilio, está la opción de poner velas con su olor o coger alguna crema corporal con esencia de la misma.

Sin embargo, el truco definitivo para evitar a estos insectos está en colocar un vaso con vinagre y con agua o dejar medio limón en la ventana. El olor que desprenden evita que los mosquitos se atrevan a dejar la calle en la que pueden volar libremente para colarse en tu territorio.