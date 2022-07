Los cinco mitos sobre la comida de los perros y los gatos que los dueños no conocen

Que los perros coman huesos es algo que tiene grandes beneficios siendo una acción que deberíamos permitir. Sin embargo, por mucho que sea bueno, no todos los huesos son aptos para que los canes los roan, los adecuado es brindarles huesos crudos envueltos en carne, evitando los huesos de pollo y, por supuesto, tener en cuenta el tamaño de la boca del animal con respecto al hueso.

Seguro que has escuchado alguna vez esta afirmación, ya sea en el caso de los perros o de los gatos. No obstante, esto no sucede en el caso de todos los animales.

Son los perros diabéticos los que han de evitar los dulces, ya que tienen un problema grave con la producción de insulina que impide metabolizar los azúcares, por lo que una ingesta extra aumentaría el nivel de glucosa en sangre y, por tanto, facilitaría la formación de cataratas.

Para el resto de criaturas, algo que pasa también con los humanos, los dulces hay que tomarlos con moderación por los problemas que pueden acarrear que no tienen nada que ver con la ceguera.