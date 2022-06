Las multas de hasta 3.000 euros por no llevar estos papeles en tu coche

Los desplazamientos en verano se multiplican con la llegada de las vacaciones y con ello, los viajes en coche por España. Las zonas de playa son las más demandadas y el tráfico por las autovías española incrementa con la llegada del mes de julio. En 2021 se produjeron alrededor de 4.750.000 de desplazamientos a pesar de ser un año aún con resaca en las restricciones debido a la pandemia.

Estos desplazamientos suelen ser superiores a las tres o cuatro horas de duración, por ello será imprescindible que tengas tu coche a punto para los viajes, y recordar que hay ciertas normas que tienes que tener en cuenta, entre ellos la carga de bolsas de forma incorrecta en tu coche, lo que puede acarrearte una multa.

Sin pasar por alto las comprobaciones pertinentes del coche, no debes olvidar ciertos documentos imprescindibles en tu vehículo que pueden hacer de tus vacaciones un quebradero de cabeza y fastidiarte por completo el verano.

El Documento Nacional de Identidad es uno de los elementos primordiales, ya que su porte es obligatorio en la calle y por lo tanto, es imprescindible para la identificación siempre que salgamos de viaje, y este debe ir siempre acompañado del carné de conducir, aunque este último no es obligatorio ya que con el DNI los agentes de seguridad pueden identificar. En caso de tener caducado el DNI la sanción es de 200 euros, aunque conducir sin carnet de circulación es un delito y las sanciones pueden llegar hasta los 500 euros y la pérdida de 4 puntos.

Otro de los papeles que no podemos olvidar es la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el permiso de circulación. En caso de estar caducado, las multas por no tener ITV ascienden a 200 euros y por no tener en permiso de circulación, 500 euros.

Por último, otro de los documentos imprescindibles es tener un documento de seguro de circulación, aunque este no se lleve encima, su propiedad es obligatoria, y no tener este papel en regla supondrá la sanción mas altas, con cuantías que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros, además de un serio problema en caso de tener un incidente con otro vehículo, ya que las costas correrán de nuestra parte y pueden acarrearte serios problemas judiciales.