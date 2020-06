Casi todos esperamos con ansia la llegada del verano por el calor, el sol, la playa (este año con mascarilla). Sin embargo, en cuanto llega la primera ola de calor -como ha sucedido estos días con alerta por altas temperaturas- en seguida nos cansamos de la sensación de agobio y pesadez que nos provoca. Y más, si el calor se 'mete' en casa y no tenemos manera de sacarlo si no tenemos aire acondicionado. Sin embargo, existen maneras de hacerlo sin necesidad de instalarlo: el truco infalible consiste en combinar la apertura de las ventanas en las horas más frescas del día y apagar los electrodomésticos que no necesitemos.

Es necesario ventilar la casa durante las horas más frescas del día, es decir, por la mañana y por la noche. Crea corrientes entre ventanas contrapuestas de diferentes habitaciones (mejor, si tienen diferente orientación) y permite que circule el aire más fresco entre habitaciones dejando las puertas abiertas para que no se acumule el calor. Por otro lado, los electrodomésticos desprenden calor. Por eso conviene no encender los que no sean imprescindibles (la nevera sí lo es, por ejemplo) durante las horas de máximo calor: hablamos de lavadora, lavavajillas... Y mejor no utilizar el horno para cocinar en verano... Los equipos de audio/vídeo y multimedia (televisores, ordenadores, cadenas de música, etc.), mejor mantenerlos apagados y no en stand by.

PARA DORMIR

Utiliza sólo sábanas de algodón 100% o satén durante el verano. Son más frescas que cualquier mezcla. Un truco eficaz es poner en el congelador media hora una pequeña almohada antes de acostarte.

Y si llegas con un sofocón que no puedes aguantar, siempre puedes recurrir a la clásicas botellas de agua (70% llena), a la que se añade sal (10%) y mete en el congelador unas horas. Luego ponlas delante de las aspas de un ventilador sobre sendos platos hondos donde gotee el agua. Puedes usar las mismas botellas cada día...