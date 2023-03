El truco casero para limpiar los cristales y espejos de casa y dejarlos impolutos

La tarea de limpiar los cristales puede resultar tediosa y poco agradecida. Incluso si el resto de la habitación está impecable, si los cristales tienen polvo o manchas, la sensación general es que la casa no está del todo limpia. A menudo, se recurre a trucos archiconocidos, como el uso de papel de periódico, bayetas de microfibra o limpiacristales específicos. Sin embargo, con tantos productos disponibles en el mercado, puede resultar difícil obtener resultados satisfactorios.

Pero existe un truco de limpieza increíblemente sencillo y efectivo que sirve tanto para cristales como para espejos, y lo mejor es que no necesitas comprar ningún producto especial. Todo lo que necesitas es una patata.

No importa el tipo de patata que uses, lo importante es la cantidad de fécula que se desprenda de la superficie. Si notas que la patata no tiene suficiente almidón, deja que el jugo repose por más tiempo para que sea más efectivo.

El método de limpieza con patata es simple: corta una patata por la mitad y frótala por toda la superficie que deseas limpiar. Deja reposar durante 15 a 30 minutos para que el líquido impregne bien el cristal o espejo y se seque. Luego, rocía agua sobre la superficie y retira los restos con una bayeta para evitar marcas.

Es posible que te parezca extraño utilizar un alimento para la limpieza de la casa, pero la patata no ensucia, ¡limpia! El interior de este tubérculo contiene almidón, una sustancia que hace que las superficies brillen, como los cristales del balcón o los espejos de la habitación.

En resumen, la limpieza de cristales y espejos puede ser fácil y efectiva con este truco de patata. No necesitas productos costosos y complicados, solo una patata común que probablemente ya tengas en casa.