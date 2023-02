El truco casero para limpiar el microondas sin apenas esfuerzo

La limpieza profunda del microondas debería de hacerse, como mínimo, una vez a la semana. Y es que este electrodoméstico, en función del uso que le demos, se suele ensuciar con mucha facilidad. Pues hay un truco definitivo para limpiar el microondas por dentro sin esfuerzo. Y no solo eso, sin utilizar productos de limpieza.

El microondas es uno de los electrodomésticos más habituales en la cocina. Y es que es un electrodoméstico que ofrece mucho servicio en la cocina. Aunque solo sea para calentar la leche que utilizamos a la hora de tomar el desayuno. Éste es el uso más común que tiene el microondas, además de recalentar comida que ya teníamos preparada con anterioridad.

Sin embargo, son muchas las cosas que se pueden hacer con un microondas, como cocinar platos elaborados sin necesidad de utilizar la vitrocerámica, la cocina de gas o el horno. Existen en las redes sociales un sinfín de tutoriales y recetas para cocinar con el microondas.

Esto supone muchas ventajas. Entre ellas el tiempo, ya que la cocina con microondas se realiza en menos tiempo que utilizando otro electrodoméstico. Pero también económicos, ya que al ahorrar tiempo, también gastamos menos electricidad.

Sin embargo, uno de los problemas que solemos tener es la limpieza del microondas, algo que no siempre se hace de forma sencilla, sobre todo ante la dificultad de meter la mano en un espacio tan reducido. Además, hay manchas que parecen imposibles de sacar. Menos mal que hay un truco definitivo para limpiar el microondas que seguro que no conocías y para el que no necesitarás utilizar productos de limpieza.

De hecho, este truco precisa tan solo de dos elementos que seguro todos tenemos en casa, agua y limones.

Prepara un bol con un poco de agua a la que añadirás el zumo de un limón. Añade al agua también los limones exprimidos. Llevaremos el bol al microondas y lo pondremos a funcionar durante cinco o seis minutos. Una vez pasado este tiempo sacaremos el bol del microondas y con una bayeta que esté previamente humedecida, la iremos pasando por todo el interior del microondas. Verás cómo sale toda la suciedad sin necesidad de hacer ningún esfuerzo.