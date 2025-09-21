Otra vez Morante en La Glorieta

Javier Lorenzo Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

En los dos primeros toros de los cuatro contratados esta Feria en La Glorieta no pudo ser. Supieron a poco los naturales al sobrero de Matilla, costoso y sin terminar de salirse de los vuelos de la muleta, y el molesto viento que impidió sacar al toro de los terrenos de tablas. Supo a poco después de tanto. Ese tanto fue el rabo que cortó Morante el 14J, que sigue latiendo —y seguirá— en el alma de La Glorieta. Entonces fueron más de tres cuartos de entrada en los tendidos los que lo gozaron. El viernes fue un lleno rozando el «no hay billetes». Esa es la nueva realidad de Morante.

Sin embargo, pintaron bastos en su vuelta a La Glorieta y fue una decepción. Le costó lanzarse con ese primero y no quiso ni ver al cuarto, envuelto entre el viento y la lluvia. Y surgió la bronca de una decepción que parecía no haber tenido acomodo esta temporada dentro de una regularidad inaudita y de un amplio rosario de obras maestras y actuaciones geniales. Encrespó los ánimos, pero la plaza se llenará hoy de nuevo a su reclamo para volver a verle. Lo que suceda no lo sabe ni el propio Morante; lo que tiene que ser consciente el público es que rabos no se cortan todos los días. Y más que el premio tangible, las obras monumentales e históricas no se firman todos los días, y por eso tienen la catalogación de acontecimientos.

Lo que sí ha demostrado Morante esta temporada es que él mismo es capaz de superarse y mejorar lo que parece ser su última cima. Y ahí radica su grandeza. Y su compromiso, que le ha llevado a estar a años luz del resto. El torero de La Puebla es el nuevo impulsor de la corrida concurso de ganaderías, en versión moderna. Que no es más que el anuncio de seis toros de diferentes hierros sin apenas alicientes ganaderos, aunque en franca competencia entre los que se anuncian. Nada que ver con el esplendor de este festejo en décadas pasadas, cuando era un referente a nivel nacional. Hoy le falta compromiso verdadero, variedad de encastes y aditamentos varios para ver algo diferente al resto de las tardes. Pero el menú es el mismo y repetitivo de cada función, sin apenas sorpresas aunque se quiera enmascarar de otra manera.

El toro Querido, que se alzó con el Toro de Oro el año pasado, lo toreó Alejandro Talavante, que le cortó las dos orejas en una faena que apenas dejó huella. La misma pobre huella que está dejando el extremeño en un año de triunfos livianos y sin compromiso, muy alejado del esplendor de la interpretación de su toreo que le puso en lo más alto y que hoy no hay quien lo compare con aquel torero que en su momento deslumbró. Hoy se conforma con liderar el escalafón.

Mientras tanto, Borja Jiménez se ha asentado esta temporada en el gran circuito a golpe cantado: dos orejas en Sevilla, puerta grande en Madrid con Victorino, indulto en Bilbao y uno de los toreros que no solo más está toreando, sino que ostenta regularidad como pocos. Vuelve después de presentarse el año pasado en La Glorieta, donde fue el único que hizo doblete sustituyendo al propio Morante y donde fue el que más orejas cortó (4). Este sevillano ha hecho Salamanca suya y aquí reside desde hace tres inviernos. No será una tarde más para él dentro de su intensa y agitada temporada. Llega envuelto en un cartel de figuras y con la sensación de estar cada vez más cerca de esa ansiada élite.

El tiempo

A las 18:00 horas, está previsto el último paseíllo de la Feria que se abrirá con 19ºC en una tarde soleada que se cerrará un poco antes de las 21:00 horas con 15ºC en el ambiente.

Seis astados

Los astados de hoy lucirán el hierro y la divisa de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Olga García y Carmen Lorenzo. Se disputarán el premio al toro más bravo.